日東紅茶ブランドを展開する、三井農林は、「至福シリーズ」の新商品として「至福のとろけるマンゴー8本入り」「至福のシャインマスカット8本入り」を2月23日から発売する。

夏の長期化に伴い高まるアイスドリンク需要に応え、冷水で溶かすだけで楽しめるインスタント飲料「至福シリーズ」のラインアップを拡充した。暑い季節のティータイムをより特別にする味わいを楽しんでほしいという。

素材にこだわり、果実そのもののような香味を目指す日東紅茶プレミアムスティックの「至福シリーズ」。「日東紅茶 至福のとろけるマンゴー8本入り」では、シリーズのコンセプトを踏襲しながらこだわって開発した。



「日東紅茶 至福のとろけるマンゴー8本入り」

マンゴーの持つ特有の甘くジューシーな香りと、とろけるような口当たりをイメージして味づくりをした。パッケージには、太陽を思わせるような鮮やかな背景色と、マンゴーの生産地を連想させるアジアンテイストの竹の編み物をあしらい、味わいを表現した。

マンゴーらしい味わいにこだわり、「マンゴーの王様」とも呼ばれるインド産アルフォンソマンゴーのピューレ粉末を選定した。

同社 開発担当 商品企画・マーケティング部 古谷野綾斗氏は、「例年、夏の長期化が進む春夏シーズンにおいて、南国気分を楽しめるマンゴーフレーバーの需要は高まると考え、新商品の開発に着手した。マンゴーの青果は食べ頃の見極めが難しく、カットの手間もかかるため、手軽に楽しむのが難しい果物の1つ。そこで、冷水で溶かすだけで楽しめる『至福シリーズ』を通じて、マンゴーの味わいを手軽に楽しむ至福のひとときを届ける」とコメントしている。



「至福のシャインマスカット8本入り」

2021年2月に「至福シリーズ」第1弾として発売した「至福のシャインマスカット」は多くの消費者から好評を得て、これまで5年間販売してきた。この間に、シャインマスカットは人気を拡大し、広く流通する果物となった。そこで、より多くの消費者に親しまれる味わいを目指し、「至福のシャインマスカット」を改良した。

シャインマスカットならではの爽やかさにこだわり、果実が持つ皮の青い香りや爽やかな後切れ良い甘みをイメージして、味づくりした。パッケージには、清涼感ある青緑色の背景色とマスカットの葉をあしらい、味わいを表現している。

シャインマスカットを皮ごと搾汁した粉末果汁を使用した。果実を丸ごと搾ることで、皮が持つ爽やかな香りを味わいにも表現している。

古谷野氏は、「シャインマスカットは、青果のみならず、飲料や菓子、外食など様々なジャンルで展開される、近年人気のフレーバーの1つ。果実素材にこだわる『至福シリーズ』においても看板商品である『至福のシャインマスカット』をより多くの消費者に愛飲してもらえるよう、味わいとパッケージを一新した。一般的な青果の流通時期は8月〜10月頃と限られるが、冷水で溶かすだけの『至福シリーズ』であれば年間を通して、シャインマスカットの味わいを手軽に楽しめる」とコメントしている。

［小売価格］

日東紅茶 至福のとろけるマンゴー8本入り：360円

日東紅茶 至福のシャインマスカット8本入り：360円

（すべて税別）

［発売日］2月23日（月）

三井農林＝https://www.mitsui-norin.co.jp