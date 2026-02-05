

「爆盛りの名店 らー麺土俵鶴嶺峰監修 濃厚魚介豚骨らー麺」

エースコックは、3月2日から、「爆盛りの名店 らー麺土俵鶴嶺峰監修 濃厚魚介豚骨らー麺」を発売する。

同商品は、爆盛りの名店シリーズ第2弾。元・力士が営む爆盛りの人気店「らー麺土俵鶴嶺峰」監修の一杯になっている。豚骨と魚介の旨みに玉ねぎの甘みを加えた濃厚な魚介豚骨醤油スープに、超大盛り120gの太めんが絡む重量級の一杯だという。

「爆盛りの名店 らー麺土俵鶴嶺峰監修 濃厚魚介豚骨らー麺」は、しっかりとした弾力と滑らかさを併せ持つ角刃の太めんとのこと。口の中で存在感をしっかりと感じられる、食べごたえ抜群のめんに仕上げた（湯戻し時間：5分）。ポークをベースに、鰹の旨みや玉ねぎの甘みを加えた魚介豚骨醤油スープ。別添の液体スープでラードの旨みを加えることによって、「らー麺土俵鶴嶺峰」らしい濃厚な一杯に仕上げた。かやくは、ふんわりとした食感の豆腐鶏団子、麩、ねぎ、魚肉練り製品を加えた。

パッケージは、メニュー名とシズル写真を大きく配することでおいしさ感を高めつつ、屋号と店舗写真を掲載することで、コラボ感を訴求したデザインになっている。

［小売価格］348円（税別）

［発売日］3月2日（月）

エースコック＝https://www.acecook.co.jp