クラシエ（ホームプロダクツカンパニー）は、ヘアスタイリング剤専門ブランド「プロスタイル」から冷凍スパークリング美容で頭皮と髪をスッキリ整えるドライシャンプー「アイス美容スパークリングスプレー」を3月13日に発売する。

年々猛暑日が増え、夏が長期化する中、「とにかく頭も冷やしたい」というニーズは高まりつつある。また、気温の高まりとともに「髪がパサつく」、「頭皮のかゆみ」といった悩みが上昇し、髪と頭皮を美しくする施術として美容室では「冷やすスプレー」、エステサロンでは「冷凍美容」が注目を集めている。髪のべたつきをケアするドライシャンプー市場は拡大を続けているが、一方で、ドライシャンプー使用者の中には「髪が白くなってしまう」といった不満があり、興味はあるが購入したことのない未使用者の中には、「髪が乾燥しそう」、「頭皮に悪そう」といった懸念があることが分かった（2025年同社調べ）。

そこで、新発想の「冷凍スパークリング美容」で頭皮と髪をスッキリ整えるドライシャンプー「プロスタイル アイス美容スパークリングスプレー」を開発した。



「プロスタイル アイス美容スパークリングスプレー」左から：95g、40g（ミニ）

地肌でパチパチはじけ、ひんやり冷感がつづく「冷凍スパークリングの泡」が汗や皮脂によるムレや頭皮のかゆみを抑え、サロン帰りのようなさらっとまとまる髪へと導く。また、「ユキノシタエキス」配合で髪と頭皮にうるおいを与えながら、パウダーでべたつきをOFFすることで、白くならずにうるおいのあるさらさら質感を実現した。頭皮にシューッとスプレーし、手のひらで押さえると、冷凍スパークリングの泡がパチパチはじけ、“瞬間スッキリ”。ピュアホワイトアロマの香りに包まれ、サロンの施術のような、ひんやりとしたここちよさを体験できる。暑い夏の日にはもちろん、運動後やリフレッシュしたいときに使用するのもおすすめとのこと。

新発想「プロスタイル アイス美容スパークリングスプレー」が、冷凍スパークリング美容で頭皮スッキリ＆軽やかに髪をまとめ、快適な1日をサポートするという。

商品特長は、瞬間スッキリを実現した新発想の冷凍スパークリング美容で頭皮と髪をスッキリ整えるドライシャンプー。地肌でパチパチとはじける冷凍スパークリングの泡が汗や皮脂によるムレや頭皮のかゆみを抑え、サロン帰りのようなさらっとまとまる髪へ導く。ユキノシタエキス配合の冷凍スパークリングの泡でうるおいを与えながら、パウダー（［吸着剤］オクテニルコハク酸デンプンAl）でべたつきをOFFすることで、白くならずにうるさら質感の髪へ導く。清涼成分「メントール」を配合。ひんやりと冷感が続く（メントールの冷感刺激に弱い人は使用を控えてほしいという）。ここちよいピュアホワイトアロマの香りとなっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月13日（金）

クラシエ＝https://www.kracie.co.jp