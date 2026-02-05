昨季限りで現役を引退した三嶋一輝氏が４日、自身のＸに新規投稿。ＤｅＮＡ・南場智子オーナーとの２ショットをアップし「嬉しかった」とつづった。

三嶋氏は２０２２年に国指定の難病「胸椎黄色靱帯骨化症」を乗り越えて活躍。今年に入って現役を引退することを表明していた。ＤｅＮＡや阪神２軍など沖縄のキャンプ地を訪問し「外から見るプロ野球のキャンプはそれぞれのチームの個性があってとても、勉強になりました。中にいる野球と、外から見る野球、全然違いました」とつづり、「革靴をずっとこんなに履くことがないからちょっと疲れました」とも明かした。

その上で公開した南場オーナーとの２ショット。両者が穏やかな笑みを浮かべており「写真とれて嬉しかったな 本当にお世話になりました」と感謝の思いを記した三嶋氏。ファンも「なんて素敵なツーショットなんでしょうか！！！！こちらも笑顔になってしまいます」「お願いだからベイスターズに関わり続けて欲しい」「南場ママのポシェットがかわいい」と書き込んだ。

３月１４日に横浜スタジアムで行われるソフトバンクとのオープン戦で引退セレモニーが実施される予定となっている。