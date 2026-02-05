レインボー・ジャンボ、ミラノでやりたいことは“ミラノ風ドリア探し”「本当にあるのか」
お笑いコンビのレインボー（ジャンボたかお、池田直人）が5日、都内で行われた『TEAM JAPAN WINTER FEST「プリントスタジアム presented by 三井不動産」』オープニングイベントに参加した。
【動画】レインボー、スケルトン体験で本⽥望結＆ロコ・ソラーレ藤澤五月と大盛り上がり！セットした様子は「お寿司できたみたい」
イベントでは、イタリア・ミラノでやりたいことをトークすることに。ジャンボは「ミラノで爆食いですかね〜。ミラノって本当においしいものが多いらしいので、何気なく入ったレストランでもおいしいらしい」とイメージ。そして「ミラノ風ドリアが本当にあるのか」とファミリー向けのイタリアンレストランの人気メニューが実際にあるのか確認したいそうで「ちなみにミラノ風ドリアをミラノの人が見たら『こんなのミラノにないよ』って言うらしいです」とも話していた。
この日は、本田望結、藤澤五月、中川安奈も参加した。
『プリントスタジアム』の期間は、あす6日から23日まで。
【動画】レインボー、スケルトン体験で本⽥望結＆ロコ・ソラーレ藤澤五月と大盛り上がり！セットした様子は「お寿司できたみたい」
イベントでは、イタリア・ミラノでやりたいことをトークすることに。ジャンボは「ミラノで爆食いですかね〜。ミラノって本当においしいものが多いらしいので、何気なく入ったレストランでもおいしいらしい」とイメージ。そして「ミラノ風ドリアが本当にあるのか」とファミリー向けのイタリアンレストランの人気メニューが実際にあるのか確認したいそうで「ちなみにミラノ風ドリアをミラノの人が見たら『こんなのミラノにないよ』って言うらしいです」とも話していた。
この日は、本田望結、藤澤五月、中川安奈も参加した。
『プリントスタジアム』の期間は、あす6日から23日まで。