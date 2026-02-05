【ミラノ＝結城和香子】国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のカースティ・コベントリー会長は４日、総会を終えて記者会見に臨み、史上最も広大な地域に競技会場群が分散するミラノ・コルティナ冬季五輪について、持続可能性重視と既存施設活用の新たなモデルだとしながらも、「運営の複雑さの負担を（選手団など）他の組織に転嫁することになった部分もある。今大会の状況を検証し、利点と課題のバランスをどう取るべきかを検討したい」と述べた。

五輪のあり方を見直す「未来への適応」方針では、総会後に五輪実施競技、ユース五輪の未来など５項目について、ＩＯＣ委員との踏み込んだ意見交換を行ったことも明かし、「多くの異なる見方が出たが、最終目的は同じだと感じた。６月にかけて集約したい」と語った。

トランプ政権が３９か国・地域に入国禁止や制限を科す米国で、２０２８年ロサンゼルス五輪組織委員会が選手や関係者の入国保証に向けてビザ発給の支援システム導入を約束したことにも触れ、「（分断が深まる国際情勢下で）五輪運動の中立性をいかに担保するかが大きな課題」と述べた。