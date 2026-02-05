４日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では「オナラとゲップ 同時に出すのは至難説」を放送。かもめんたるの岩崎う大に絶賛の声が相次いだ。

文字通り「オナラとゲップ」を０・１秒以内にする…というルールで、２人連続で成功するまで帰れないというもの。集められたメンバーは全部で７人。おならが出やすくなるように芋やゆで卵、バナナなどが用意され、ゲップが出やすくなるように炭酸水も用意された。

そこで百発百中の強さを見せたのがう大。他の芸人が苦戦する中、最初から成功。２回目も難なく成功させるも、続く芸人が失敗してしまい、う大の成功は霧散。そこで、う大は２人目にやらせせるべきでは？という意見が出たため、う大以外の芸人が先に成功を狙うことに。う大は「そこはオレに任せて下さい」と言い切り、オダウエダ植田も「頼りになるわ」とうっとりだ。

６時間以上経過し、あかつがついに成功。満を持して登場したう大は完璧な同時発射を決め、４発必中。スタジオのベッキーは「天才」などと感嘆の声をあげたほどだった。

う大は現在、ＮＨＫ朝ドラ「ばけばけ」で、書く記事書く記事で騒動を起こす新聞記者を演じており、まさに今週はう大のせいでヒロインが窮地に陥る。「＃帰れ梶谷」の声が上がっているほどだが、この水ダウでまさかの株価上昇。

ネットでも「う大さんまじでかっこいい 輝いて見える」「朝ドラで炎上しそうなタイミングであの企画をぶつけてきた水ダウ関係者」「う大さんはあんなに癖がある記者役もできて、おならとゲップを器用に出せるなんて、天才過ぎてずっちいな」「う大さんすごい、打率１０割」「朝ドラでも水ダウでも目立つ男、う大」「朝ドラで株下がって、水ダウで株上がるパターンあるのかよ」などの声が上がっていた。