すき家、濃厚な「デミグラスチーズ牛丼」を発売 - おんたま乗せも!
牛丼チェーン店「すき家」は2月5日より、「デミグラスチーズ牛丼」を販売している。
すき家「デミグラスチーズ牛丼」
「デミグラスチーズ牛丼」は、牛丼にミックスチーズとデミグラスソースをトッピングし、粉チーズとパセリを振りかけた一品。
香味野菜や赤ワインなどを合わせてじっくり煮込んだデミグラスソースは、香り豊かでコク深い味わいに。また、レッドチェダー、エグモント、モッツァレラの3種のチーズを使った濃厚なミックスチーズは、風味豊かなデミグラスソースと相性抜群。牛肉の旨みと、デミグラスソースやチーズのコクが絶妙に調和した、至福の味わいを堪能することができる。
すき家「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
また、おんたまをトッピングした「おんたまデミグラスチーズ牛丼」も登場。デミグラスソースとチーズの風味におんたまの優しいコクが加わった、芳醇な味わいを楽しむことができる。
「デミグラスチーズ牛丼」の価格は、ミニが600円、並盛は660円、中盛は860円、大盛が860円、特盛は1,060円、メガが1,240円となっており、「おんたまデミグラスチーズ牛丼」は、いずれのサイズも「デミグラスチーズ牛丼」にプラス110円。
すき家「デミグラスチーズ牛丼」
「デミグラスチーズ牛丼」は、牛丼にミックスチーズとデミグラスソースをトッピングし、粉チーズとパセリを振りかけた一品。
香味野菜や赤ワインなどを合わせてじっくり煮込んだデミグラスソースは、香り豊かでコク深い味わいに。また、レッドチェダー、エグモント、モッツァレラの3種のチーズを使った濃厚なミックスチーズは、風味豊かなデミグラスソースと相性抜群。牛肉の旨みと、デミグラスソースやチーズのコクが絶妙に調和した、至福の味わいを堪能することができる。
また、おんたまをトッピングした「おんたまデミグラスチーズ牛丼」も登場。デミグラスソースとチーズの風味におんたまの優しいコクが加わった、芳醇な味わいを楽しむことができる。
「デミグラスチーズ牛丼」の価格は、ミニが600円、並盛は660円、中盛は860円、大盛が860円、特盛は1,060円、メガが1,240円となっており、「おんたまデミグラスチーズ牛丼」は、いずれのサイズも「デミグラスチーズ牛丼」にプラス110円。