¡¡¤ª¾Ð¤¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¤Ü¤ë½Î¤¬£µÆü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤Ü¤ë½Î¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¡ÖÇ½Î¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÅÄÊÕÃÒ²Ã¡¢¼ò´ó´õË¾¤È¡¢¡Ö¤·¤ó¤Ü¤ë¡×¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¤ê¤ä¤Ï¤ë¤«¡¢¤¢¤ó¤ê¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£²£°£±£¹Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£Î¾Êý¤Î¥³¥ó¥ÓÌ¾¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤Ü¤ë½Î¡×¤È¤Ê¤ê¡¢°ìµ¤¤ËÇä¤ì¤Ã»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬·ëÀ®¤·¤¿Ä¾¸å¤Ï¡¢¤¢¤Ä¤ì¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ó¤ê¤Ï¡Ö»ä¤âÅÄÊÕ¤µ¤ó¤â¥³¥ó¥Ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÈÖÁÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ø¤Ü¤ë½Î¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÅÄÊÕ¤µ¤ó¤¬¥¤¥¸¤é¤ì¤ë²ó¡¢¤¢¤ó¤ê¤¬¥¤¥¸¤é¤ì¤ë²ó¡Ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Þ¤Ç¡£¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤é»ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ª¸ß¤¤¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¥¸¥ã¥Þ¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ê¬¤¬¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤Î»×¤¤¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤³¤ÎÌäÂê¤òÄ¾ÀÜÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ó¤ê¤Ï¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤«¤Ê¤ó¤«¤Ç¡¢ÉÔ°Õ¤Ë¤É¤Ã¤Á¤«¤é¤«¡Ø¤¢¤Î¤µ¡Á¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤³¤ÎÏÃ¡¢¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼Â¤Ï¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤·¤¿¤é¡¢£²¿Í¤Ç¡ØÊ¬¤«¤ë¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Î»þ¡¢¤½¤¦¤À¤è¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÈÖÁÈ¤Î£Í£Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤Á¤ò¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¡¢¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤Î¸þ°æ·Å¤¬¡ÖÅìÌî¡Ê¹¬¼£¡Ë¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤ê¤Á¤ã¤ó¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤¢¤ó¤ê¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ëà£Í£Ã¥É¥é¥Õ¥Èá¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡££²¿Í¤Ç¡×¡£¤¢¤ó¤ê¤¬¡ÖÅìÌî¤µ¤ó¤Ï»ä¤Í¡ª¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÅÄÊÕ¤Ï¡Ö¡ÊÌÀÀÐ²È¡Ë¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï»ä¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤ÇÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¢¤ó¤ê¤Ï¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î»þ¤Ë¤ÏÅÄÊÕ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤Ë²ó¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ä¡×¤È¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£