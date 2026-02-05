ダイエットYouTuber「1日遅れの節分ご飯」腸活意識したヘルシー韓国料理披露「巻き方綺麗すぎ」「レシピ知りたい」の声
【モデルプレス＝2026/02/05】YouTubeチャンネル「ひなちゃんねる」で知られるダイエットYouTuberの加藤ひなたが4日、自身のInstagramを更新。節分に合わせて作った韓国料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳ダイエットYouTuber「鬼の腸活」手作り韓国キンパ＆韓国味噌汁
加藤は「1日遅れの節分ご飯 韓国キンパと韓国味噌汁作った」と調理中の様子を公開。続く投稿では完成品を添え「ヘルシーキンパ」「鬼の腸活！韓国味噌汁」と説明した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「ヘルシー」「レシピ知りたい」「キンパの巻き方綺麗すぎ」「彩り綺麗」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆加藤ひなた、キンパと韓国味噌汁を手作り
◆加藤ひなたの手料理に反響
