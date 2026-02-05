恋愛遍歴がすごそう…思わず尻込みされる女子９パターン
好きな女性が過去にどんな恋愛をしていたかは、やはり気になるものです。特にあまり恋愛経験がないと、経験豊富そうな女性に対して尻込みすることもあるのではないでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「『過去にたくさん付き合ってそう…』と男性が尻込みする女子」をご紹介します。
【１】条件のいい男がたくさん寄ってきそうな「ＣＡ」
「いい男と付き合ってるだろうし、比べられたらイヤだな」（２０代男性）など、ＣＡの元カレに対し、「ステキな男性が多いんだろうな」と劣等感を持つ男性もいるようです。「優しい人が一番！」と内面重視であることを伝えてみてはいかがでしょうか。
【２】華やかなファッションに身を包む「ショップ店員」
「プライベートもきっと華やかなんだろうな」（２０代男性）など、おしゃれなショップ店員に対し、「自分とは世界が違う」と引け目を感じる男性もいるようです。「家ではジャージ着てたりするよ」と冗談っぽく言うと、気さくな人柄に心を許すのではないでしょうか。
【３】性に対して多少解放的なイメージのある「ギャル系女子」
「ギャルってチャラチャラしてる気がする」（２０代男性）など、見た目で「自分とは合わない」と断じる男性もいるようです。実は交際人数が少ないなど、思い違いに気づいてもらえるような情報を与えましょう。
【４】会うたび違う男性と一緒にいる「モテ系女子」
「あれ、全員彼氏なの！？ 見込みないなー」（２０代男性）など、いつもいろいろな男性に囲まれている女子に対し、「自分なんかムリ」と諦めてしまう男性もいるようです。「男友達は多いけど彼氏はいない」と言えば、チャンスを感じてアピールしてくるのではないでしょうか。
【５】たくさんの来客につねに笑顔で応対する「会社の受付嬢」
「受付嬢ってモテる女子の代表だし…」（２０代男性）など、職業的なイメージから、高嶺の花と決めつける男性もいるようです。「実はモテないんだよ」など冗談めかして言うと、ホッとして積極的にアプローチしてくるかもしれません。
【６】男性の常連さんと親しくなりやすい「カフェ店員」
「ナンパされることも多いんじゃない？」（２０代男性）など、男性客との交流もありそうな飲食店の店員さんは、かわいければかわいいほど「恋愛経験豊富に違いない」と邪推されるようです。「あくまでお客さんだから」と線引きを話すと、尻込みする気持ちがなくなるかもしれません。
【７】知的で美人なのに独身の「アラサー女子」
「今までにも彼氏はいそうだし、結婚より遊びたいのかな」（２０代男性）など、特に問題がなさそうな女性が独り身でいると、わざわざ結婚せず、長い間恋愛を楽しんできたかのように思われてしまうようです。「仕事ばかりで出会いがない」など実情をさらせば誤解も解けるでしょう。
【８】放っておいてもモテそうな「モデル」
「キレイだからいくらでも相手がいそう」（２０代男性）など、その美しさゆえに彼氏候補がたくさんいるだろうと想像する男性もいるようです。「『モデル』に食いついてくる人はちょっとね…」など、内面で選んでくれない男性とは付き合わない主義を伝えてみてはいかがでしょうか。
【９】恋愛の酸いも甘いも知っている「水商売の女子」
「ものすごい駆け引き上手っぽい」（２０代男性）など、仕事柄男性の心を知り尽くしていそうな水商売の女性に対して、警戒心を持つ男性もいるようです。「駆け引きするのは仕事だけ」などと言うと、安心させられるのではないでしょうか。
ほかにも「こんな女性は経験が豊富そう」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
