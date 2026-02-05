「4（Four）Wheel Drive」の略語は？車のCMで聞いたことがあるかも...！
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「4（Four）Wheel Drive」の略語は？
「4（Four）Wheel Drive」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、アルファベット3文字で略されます。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「4WD」でした！
4WDとは、前後4輪を駆動する自動車のことで、未舗装路や雪道など滑りやすい路面に強いのが特徴です。
ちなみに、4WDには「パートタイム4WD」と「フルタイム4WD」がありますよ。
「パートタイム4WD」では普段は2輪駆動で走行し、滑りやすい路面では4WDへと切り替えることができます。一方で「フルタイム4WD」は、常時4輪に駆動を伝えていますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
