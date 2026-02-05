「4（Four）Wheel Drive」の略語は？車のCMで聞いたことがあるかも...！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、アルファベット3文字で略されます。

「4（Four）Wheel Drive」の略語はなんでしょうか？

正解は「4WD」でした！

4WDとは、前後4輪を駆動する自動車のことで、未舗装路や雪道など滑りやすい路面に強いのが特徴です。

ちなみに、4WDには「パートタイム4WD」と「フルタイム4WD」がありますよ。

「パートタイム4WD」では普段は2輪駆動で走行し、滑りやすい路面では4WDへと切り替えることができます。一方で「フルタイム4WD」は、常時4輪に駆動を伝えていますよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

