【高儀 塗装ブース「EARTH MAN スプレーブースセット ファンモーター&換気ダクト付」（HCPP-150）】 過去価格：15,536円 セール価格：14,750円

Amazonにて、高儀の塗装ブース「EARTH MAN スプレーブースセット ファンモーター&換気ダクト付」（HCPP-150）が特別価格で販売されている。セール価格は過去価格の約5%オフとなる14,750円。

本商品は、プラモデルやフィギュア、模型などを塗装する際に便利な塗装ブース。スプレーミストの飛散を防ぐ仕切りが付いている。回転プレートも付いており、塗装物に触らずに向きを変えられる。

また、ファンモーターと排気ダクトが付いているので、塗装時に発生する塗料やシンナーのイヤな臭いを屋外に排出できる。折りたたみができ、使用しない時にはコンパクトに収納できる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

【セット内容】

・スプレーブース本体×1※本体にフィルター装着済み

・ACアダプター

・回転プレート（直径約190mm）※梱包時本体に収納

・プラスチックスリーブ

・排気ポート（開口サイズ：約16×245mm）

・ホースバンド

・ソフトスリーブ

・伸縮ホース（長さ：約350～1,400mm）

・取扱説明書

仕様

【本体】

電圧：DC12V

消費電力：16W

風量：約0.8m3/min

モーター：DCモーター

本体サイズ：（収納時）約150×420×250mm（長さ×幅×高さ）/（使用時）約485×420×335mm（長さ×幅×高さ）

質量：約2.8kg

騒音値：約65dB/m

定格使用時間：30分

【ACアダプター】

電圧：AC100-240V

周波数：50/60Hz

消費電力：18VA

入力電流値：0.6A

出力電圧：12V

出力電流値：1.6A

コード長：約1.7m