【Amazonセール】高儀の塗装ブース「HCPP-150」がお買い得。ファンモーター&換気ダクト付き
Amazonにて、高儀の塗装ブース「EARTH MAN スプレーブースセット ファンモーター&換気ダクト付」（HCPP-150）が特別価格で販売されている。セール価格は過去価格の約5%オフとなる14,750円。
本商品は、プラモデルやフィギュア、模型などを塗装する際に便利な塗装ブース。スプレーミストの飛散を防ぐ仕切りが付いている。回転プレートも付いており、塗装物に触らずに向きを変えられる。
また、ファンモーターと排気ダクトが付いているので、塗装時に発生する塗料やシンナーのイヤな臭いを屋外に排出できる。折りたたみができ、使用しない時にはコンパクトに収納できる。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。
使用イメージ
【セット内容】
・スプレーブース本体×1※本体にフィルター装着済み
・ACアダプター
・回転プレート（直径約190mm）※梱包時本体に収納
・プラスチックスリーブ
・排気ポート（開口サイズ：約16×245mm）
・ホースバンド
・ソフトスリーブ
・伸縮ホース（長さ：約350～1,400mm）
・取扱説明書
仕様
【本体】
電圧：DC12V
消費電力：16W
風量：約0.8m3/min
モーター：DCモーター
本体サイズ：（収納時）約150×420×250mm（長さ×幅×高さ）/（使用時）約485×420×335mm（長さ×幅×高さ）
質量：約2.8kg
騒音値：約65dB/m
定格使用時間：30分
【ACアダプター】
電圧：AC100-240V
周波数：50/60Hz
消費電力：18VA
入力電流値：0.6A
出力電圧：12V
出力電流値：1.6A
コード長：約1.7m