【「ソニー APS-C ミラーレス一眼カメラ α6400 ダブルズームレンズキット（同梱レンズ:SELP1650+SEL55210）」+「Kenko 液晶保護フィルム」セット 】 セール中

Amazonにて、ソニーのミラーレス一眼カメラが割引価格で販売されている。

対象製品は、「APS-C ミラーレス一眼カメラ α6400 ダブルズームレンズキット(同梱レンズ:SELP1650+SEL55210) 」のブラック（ILCE-6400Y B）とシルバー（ILCE-6400Y S）。どちらもケンコー（Kenko） 液晶保護フィルムとのセットとなっており、別々に購入するよりお得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ソニー APS-C ミラーレス一眼カメラ α6400 ダブルズームレンズキット（同梱レンズ:SELP1650+SEL55210）

16mm-50mmの標準ズームレンズ、55mm-210mmの望遠ズームレンズのセットで普段撮りからイベント時の撮影まで活躍する。また、シャッターボタンを半押しすると同時に被写体の瞳を検出し、印象的な写真が撮れる。付属の電池で約410枚の撮影が可能だ(液晶モニター使用時)。USB給電、充電が可能。

ブラック（ILCE-6400Y B）

シルバー（ILCE-6400Y S）

ケンコー(Kenko) 液晶保護フィルム 液晶プロテクター SONY α6400/α6500/α6300/α6000/α5100用 KLP-SA6400

キズに強い、表面硬度3Hのハードコード加工の液晶保護フィルム。全光線透過率95.5%でクリアな見え味を実現する。防汚、アンチリフレクション、ハードコートの各種コーティングを採用している。