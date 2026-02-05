フリューは、2月8日に幕張メッセ 国際展示場にて開催予定の「ワンダーフェスティバル2026[冬]」に出展する。

同社ブースでは高品質ホビーブランド「F:NEX（フェネクス）」、お手頃価格が魅力のフィギュアブランド「TENITOL（テニトル）」、ハズレなしのオリジナルくじ「フリューくじ」のアイテム展示を予定している。

「F:NEX」

「F:NEX」コーナーでは、人形の老舗・吉徳とのコラボレーションによる「ヱヴァンゲリヲン 新劇場版」シリーズより「吉徳×F:NEX 式波・アスカ・ラングレー -日本人形- 1/4スケールフィギュア」、「吉徳×F:NEX 綾波レイ -日本人形- 1/4スケールフィギュア」が初公開となる。さらに、イラストレーター羽々斬氏のイラストをもとに開発する「東方Project」の「鈴仙・優曇華院・イナバ illustration by 羽々斬 1/7スケールフィギュア」、「ルーミア illustration by 羽々斬 1/7スケールフィギュア」をお披露目予定。

「TENITOL」

「TENITOL」コーナーでは、TVアニメ「ダンジョン飯」より、笑顔でお互いの手を合わせた「TENITOL TALL マルシル＆ファリン ドレススタイルver. スペシャルセット」が登場。さらに、TVアニメ「俺の妹がこんなに可愛いわけがない。」より、メイド風の水着姿になった「TENITOL TALL 桐乃＆黒猫＆あやせ 水着メイドver. 3体セット」が展示される。

「フリューくじ」

「フリューくじ」コーナーでは、フリューのオリジナルフィギュアブランド「ぬーどるストッパーフィギュア（以下ぬースト）」をはじめとした各フィギュアが展示。爽やかなフルーツモチーフ衣装の「初音ミク」、「鏡音リン」の「ぬースト」や、刀剣乱舞ONLINEより「燭台切光忠 祝装ver」、「へし切長谷部 祝装ver」の「ぬースト」が登場。

さらに、TVアニメ「ハイキュー!!」より6月中旬発売商品のフィギュアと「ぬースト」の初展示予定している。

