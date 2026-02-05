今日5日の九州は、日中は3月並みの暖かさの所が多くなりますが、今週末は気温が急降下し、厳しい寒さになる見込みです。8日(日)を中心に強い寒波が襲来し、九州は平野部でも積雪のおそれがあります。最新の気象情報や交通情報にお気をつけください。

今日5日は3月並みの暖かさ

今日5日、九州は気圧の谷や南海上にのびる前線の影響を受ける見込みです。九州は北部で晴れ間ものぞく所がありますが、全般に雲が多く、一時雨が降る所がある見込みです。

南よりの風が吹きやすく、最高気温は九州北部で16℃前後、九州南部で18〜19℃など、3月並みの暖かさの所が多くなるでしょう。

週末(7日〜8日)は強い寒波襲来

明日6日まで気温は平年より高いですが、7日(土)から8日(日)は冬型の気圧配置が強まり、寒気が流れ込んできます。7日(土)から寒気の流れ込みが次第に強まり、特に、8日(日)は九州北部の上空1500m付近には氷点下12度以下と、一時的に非常に強い寒気が流れ込む見込みです。

9日(月)以降は、寒気の流れ込みは弱まってくるでしょう。

8日(日)は広範囲で雪 平野部も積雪のおそれ

7日(土)は気圧の谷の通過で、朝まで雨が降り、高い山では雪が降る所がありますが、日中は晴れる所が多いでしょう。ただ、寒気の流れ込みに伴い、季節風が強まり、気温が大きく下がる見込みです。7日(土)夜遅くから平野部でも雪が降り始める所があるでしょう。

8日(日)は九州北部や鹿児島県の東シナ海側など、広い範囲で断続的に雪が降るでしょう。山沿いは大雪となり、平野部でも積雪のおそれがあります。車の運転は、積雪や路面の凍結に注意が必要です。最高気温は5℃に届かない所もあり、大変厳しい寒さになります。北西の季節風が強く、体感的には予想気温以上に寒く感じられそうです。



週末の雪や厳しい寒さに対して備えておきましょう。また、こまめに最新の気情報や交通情報をご確認ください。