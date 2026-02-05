米司法省は1月30日（現地時間）、未成年女性の性的人身売買事件で起訴され、勾留中に不審な死を遂げた（当局は自殺と断定）米国の資産家ジェフリー・エプスタイン元被告に関連する、通称「エプスタイン・ファイル」を公開。

【写真】女性の上に四つん這いになるアンドリュー元王子ほか、アンドリュー元王子の元妻セーラ・ファーガソンなど

2000本以上の動画、18万点超の画像を含む300万ページに及ぶ資料の中に、かつて英王室の一員として公務の最前線に立っていたアンドリュー・マウントバッテン＝ウィンザー元王子（以下、アンドリュー元王子／65）をめぐる写真や電子メールの断片が含まれていたことが判明した。

さらに、アンドリュー元王子の元妻セーラ・ファーガソン（66）がエプスタイン元被告に送っていた親密な内容のメールまで明らかになり、ネット上は騒然。「王室から完全に追放しろ！」といった批判が噴出している。海外情報に詳しいジャーナリストが解説する。

「アンドリュー元王子とされる写真は計3枚。床に横たわる女性（一部メディアは少女と報道）に覆いかぶさるように四つん這いになった姿勢や、腹部やウエストに手を置く姿が捉えられています。背景には、テーブルに裸足の足を投げ出して座っている人物も確認できます。

元王子も女性も衣服を身に着けており、写真そのものから違法行為が行われているとは断定できませんが、元王子に関してはエプスタイン事件の被害女性から『未成年時に性的行為を強要された』と訴えられ、ニューヨークで和解金を支払う形で裁判を終結させた過去があるため、今回の写真は物議を醸しています」

女性の顔は黒塗り処理が施され、撮影時期や場所はいずれも不明だが、SNS上では同じ撮影場所とみられる写真も拡散されている。別人と思しき女性2人が、大量の薬が入ったバッグのそばに横たわっている光景で、背景の絨毯が先の写真と酷似している。

アンドリュー元王子の矛盾

エプスタイン元被告と交わした電子メールも波紋を呼んでいる。2010年9月29日、元被告から「ロンドンにいるので夕食をご一緒したい。プライベートにね」とのメールが送られ、これに元王子は「プライバシーがしっかり確保できる」として、バッキンガム宮殿での夕食を提案。

別の日のメールでは、元被告から「きっと気にいると思う」として「賢く、美しく、信頼できる26歳のロシア人」を紹介したいと持ちかけられ、当時ジュネーブに滞在していた元王子が「彼女に会えるのを楽しみにしている」と前向きに応じたことも確認できる。

「アンドリュー元王子は、 2019年11月にBBCのインタビューでエプスタイン元被告との関係について釈明。元被告が児童売春で捜査対象になったと知った2006年後半から2010年12月に"絶交するため"会うまでは、関係を絶っていたと話していました。

しかし、メールでそれが嘘だと判明し、『BBCインタビューでの説明と明らかに矛盾する』との指摘が殺到。『公的な宮殿を、このような目的で使おうとしていたなんて許せない』との怒りの声も相次いでいます」（同前）

アンドリュー元王子の元妻、エプスタイン元被告に「結婚して」

炎上をさらに加速させたのが、アンドリュー元王子の元妻セーラが元被告に送っていたとされる電子メールの数々だ。

セーラは、借金返済のために元被告から約310万円の金銭的支援を受けていたことについて、2012年に英メディアの取材で「大きな判断ミスだった」と謝罪。「ペドフィリアや児童への性的虐待には強い嫌悪感を抱いている」と明言した。

しかし、今回公開された文書によると、ジェフリーが児童性虐待で有罪判決を受けた後の2009年に「あなたは私がずっと欲しかったお兄さん」、2010年に「あなたはレジェンド」「マイ・ラブ」「何なりとお申し付けください」「いいから結婚して（Just marry me）」といった親密な言葉を送り続けていたことが明らかになった。

「2010年のメールには、『ユージェニー（王女）がヤリまくりウィークエンド（shagging weekend）から戻ってくるのを待っている』と、当時19歳だった娘の私生活にも触れています。現地メディアによると、バッキンガム宮殿を含む王室関連施設の"VIPツアー"を提案する内容も含まれていたとのこと。

ネット上では『本当に嫌悪していたのなら、なぜこんなメールを送るのか』『アンドリューは女、セーラは金目当てだったのだろう』『夫婦そろってジェフリー・エプスタインとズブズブ過ぎる』といったあきれた声が噴出しています」（同前）

チャールズ国王、事実上の王室追放に踏み切るか？

今回、新たに公開された「エプスタイン・ファイル」は、書類も写真も黒塗り箇所がとても多く、すでに知られていた内容も少なくなかったことから、期待外れだとする見方もある。そうした中で、アンドリュー元王子とセーラとのメールのやりとりは生々しい印象を残した。

「王子」「公爵」の称号を失い、公務からも退き、世間から見放されつつあったアンドリュー元王子と元妻セーラ。今後、チャールズ国王が、事実上の王室追放に踏み切るのか……その判断に注目が集まっている。