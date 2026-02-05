“おひなさま”長浜広奈、理想の結婚相手「優しくて、面白い人。年収2000万くらい」 森香澄は“意味深な教訓”「棒状のものには気をつけろ」
4日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（毎週水曜 深2：17）では、かわいいエプロン姿の森香澄、岡田紗佳、おひなさまこと長浜広奈の3人で料理企画にチャレンジした。
【番組カット】おたまを持って…かわいいエプロン姿の森香澄
いよいよハンバーグを焼いていくが、ここでは恥ずかしかった話、炎上した話、お熱になっているものの話をしていく。「私の最近炎上したことは…30代になってからミニスカートを履くたびに炎上します。膝が黒いとか。膝に年齢入れてますねって」と森。恥ずかしかった話について「恥ずかしかった話?恥ずかしいって思ってたらこの仕事できなくないですか?」と森。岡田は「私、麻雀のユニフォームに毎回着替えるんですよ。着替えてメイクルーム行ったらズボン履いてなかったんですよ。タイツだけで行ったけど全然恥ずかしくなかったです。だってやってるじゃないですか、グラビアを」とあっけらかんと話す。
ハンバーグ作りも後半に差し掛かり、トマト缶、調味料、しめじを加えて煮込んでいる間にグチグチ話し込む。ここで岡田から森へ「森さんずっと雑！」とクレームが。しめじをばらさずに、そのまま入れた森に岡田はブチ切れする。「ひなちゃんは30代になったら何したいとかある？」と聞かれた長浜は「結婚は27歳くらいにして。あっ、子ども欲しいです」と答えると、森は「私もそう言ってた。25歳で結婚して、27歳で子どもを産んでって。32歳はもう2人くらい産んでて…っていう予定だったよ」と共感しつつ、リアルな人生観を話す。
そんな森の話に長浜は「うまくいかないんですね…」とつぶやく。森は諭すように「うまくいってるよ！うまくいった結果、別にひとりでいい」岡田は「結婚がすべてじゃないって思った結果、ひとりで強く生きてる図ですよね」としんみり。「どういう人と結婚したい？」と聞かれた長浜は「こういう話大好きです！優しくて、面白い人。年収2000万くらい」ときゃぴきゃぴ。はしゃぎながら「自分が稼げちゃいそうだから… あっ、もっと稼いでるんじゃないですか」と、さらに暴走する長浜の口を押さえ「聞いたら何でも言います！この子！」と止める森だった。
次は、いよいよ盛り付け。「過去の教訓とともに刻んだパセリを散らす」レシピ。森は「教訓か…棒状のものには気をつけろ」と言うと、長浜は「棒状の…？教えて欲しいです！」と不思議そうに話しに乗っかる。岡田は「あんまり… ちょっと… いやまだ早い！まだ早いよ！」と止めるが、森は「いやいやいや、そうじゃなくて、本人が思わぬところで変な切り抜かれ方するのあれだから、私は事務所の子みんなに言ってる」と力強く話す森先輩だった。
