レインボー池田、滑る前提のボケを大胆に披露 ジャンボが丁寧に解説「池田さんは掛けますよね〜」
お笑いコンビのレインボー（ジャンボたかお、池田直人）が5日、都内で行われた『TEAM JAPAN WINTER FEST「プリントスタジアム presented by 三井不動産」』オープニングイベントに参加した。
【写真】TEAM JAPANの赤いTシャツで登場したレインボーら
冬季オリンピックで、どの競技に挑戦したいか問われると池田は「“とうき”なだけにお皿作り」とボケた。大げさなリアクションをしながらジャンボは「冬季と陶器の感じが違って！お皿の陶器と掛かっているんですね！池田さんは掛けますよね〜」とニヤリとし、池田は「恥ずかしいよ！果敢に滑りに行ってんねん！」と赤面。会場は登壇者とイベントを盛り上げたい関係者の乾いた笑い声が響き、冬季五輪のイベントとはいえ“滑る”はダメだったようだ。
この日は、本田望結、藤澤五月、中川安奈も参加した。
『プリントスタジアム』の期間は、あす6日から23日まで。
