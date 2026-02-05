3時のヒロイン・ゆめっち、うれしい“ご報告”「泣きそうになった」 ファン「やったー！」「ステキすぎる」
お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっち（31）が5日、自身のインスタグラムを更新。地元の応援大使に就任したことを報告した。
【写真】「美人度もマシマシ」ゆめっちの“ご報告”ショット
投稿で「ご報告」と書き出し、「この度、3時のヒロインゆめっちは地元である熊本県の《ふるさと菊池応援大使》になりました」と発表。いきさつについて「実は、菊池市の子ども議会で生徒のみなさんが数年前から熱望してたことがきっかけでって聞いて泣きそうになった」とつづった。
続けて「だいすきな菊池市の素敵な魅力をみんなに知ってもらえるようがんばるばいっ」と締めくくった。
この投稿にファンからは「すげーおめでとうございます！！またキラキラ輝く姿楽しみにしてます」「大使おめでとうございます」「やったー！！菊池の宝」など多数の祝福。「子供達や菊池市のみなさんにAIされてステキすぎる」「美人度もマシマシ」というコメントも寄せられた。
