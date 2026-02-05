ニコラス・ケイジと結婚した31歳・日本人俳優、出会いから結婚までの仰天秘話「通訳さんを介して…」 共演者からの質問止まらず
ハリウッド俳優のニコラス・ケイジ（62）の妻で俳優・芝田璃子（31）が4日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。出会いのきっかけを明かした。
【写真】ニコラス・ケイジの5番目の妻となった芝田璃子
この日のテーマは「年の差婚」。MCの上田晋也とゲストが、自身の実体験を基にトークを繰り広げた。
今回、日本テレビ初登場となった芝田。上田は冒頭、「芝田さんは、年の差婚よりも、気になる部分がある」と切り出し、「旦那さん、どなたでしたっけ」と問いかけると、芝田は「ニコラス・ケイジです」と笑顔で語り、スタジオを仰天させた。
2021年に結婚した2人。芝田が26歳のとき、滋賀県で行われていた映画撮影で、ケイジと出会ったといい「通訳さんを介して『ご飯でも行かない？』と誘っていただいたのがきっかけ」と明かした。
ケイジからは「割と最初の段階で結婚を前提としたお付き合いができる方を探したい」と告げられたといい5、6回目のデート時に「軽くプロポーズみたいなのがありました。『結婚してください』とかではなかったんですけど、『アメリカで一緒に生活しましょう』という感じで」と語り、その後も共演者からの質問が止まらなかった。
