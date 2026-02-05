2025年3月、複数のメディアが「マンションの大規模修繕工事をめぐり、施工会社約20社が談合を繰り返していた疑いで、公正取引委員会が一斉に立ち入り検査を行った」と報じました。この背景には、大規模修繕工事特有の“構造”が関係しているとみられます。1級建築士・建山晃氏の著書『［新装版］マンションの大規模修繕でダマされない方法』（彩図社）より、修繕積立金と管理費をめぐるトラブル事例と、その予防策をみていきましょう。

マンションの修繕費は「毎月713億円」貯まっている計算

区分所有者であるマンションの住民は、毎月「修繕積立金」と「管理費」を納めている。修繕積立金は将来の建物の維持のために使われ、管理費は日々のマンション管理に使われる。

国土交通省によるマンション管理の指針として、12年ごとに大規模修繕工事が推奨されている。そのため、ほとんどの管理組合は12年をめどに大規模修繕工事を実施することを管理規約に記しているだろう。修繕費用の原資は積み立てられた修繕積立金である。

［図表］分譲マンションストック戸数（国土交通省、2024年末時点） 出典：『［新装版］マンションの大規模修繕でダマされない方法』（彩図社）より抜粋

国交省のデータによれば、2024年末時点でのマンションのストック戸数は713.1万戸になっている。そのすべてで毎月1万円を積み立てているとすれば、全国で月間約713億円、年間で約8,556億円、12年間で約10兆円の現金が修繕費として貯まっているのである。

住宅改修、マンション管理…不動産市場は巨額の資金が動く

国交省による令和5年度の建物リフォーム・リニューアル調査報告によれば、住宅改修市場は年間約4兆円規模であり、そのうちマンション（コンクリート系共同住宅）は約1.5兆円の規模であると思われる。

管理会社は全国に1,934社（2021年国交省資料）ある。毎月1万円の管理費とすれば、修繕積立金と同様に大変な事業規模となる。

一度管理組合と契約してしまえば、後は何をせずとも間違いなく毎月お金が入ってくるため、管理会社にとって安定した収入源だ。そのため、修繕積立金と管理費をめぐってはさまざまなトラブルが全国規模で発生している。その例を見てみよう。

20社による「談合」疑惑…業界全体に厳しい視線

2025年の3月の報道で、大規模修繕の施工会社20社による談合が報じられた。またコンサル会社にも聞き取りが始まったらしい。7月にはNHKの夜の報道番組でも取り上げられている。

業界の人間からすれば、「まだやっているのか」と呆れてしまう。

私の知る限り、現在の公共工事において、建設会社の官庁営業マン同士が会っても口も聞かないよう厳命されている。それほど談合には厳しくなっているのだ。

しかし大規模修繕の会社ではそうでも無かったようである。実は規模の大小にかかわらず、大規模修繕専門会社の前身は塗装専門会社が多い。塗装会社も橋梁の改修工事は公共機関から直接工事を請け負うので、談合的な体質は持っているのである。

私見ではあるが、独禁法違反の疑いで施工会社に査察が入ったことで、管理会社やコンサル会社も査察対象になるのではないかと思う。価格調整は施工会社だけではできないからである。

施工業者の選定には、必ず管理会社やコンサルタントの推薦だけでない業者を入れて選定するか、あるいは信頼のある人間に見せて査定してもらうべきだ。単価はプロが見れば一目瞭然である。

建山 晃

1級建築士