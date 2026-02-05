Sky株式会社（東京都港区）による学生の食生活支援がSNS上で大きな注目を集めている。



きっかけになったのは京都大学に通うエルさん（@AS_Moonr）が紹介した学生食堂のメニュー。



「←京大生協の通常の学食メニュー(440円)

sky(株)の協賛ありの学食(625円)→

sky株式会社さんありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます」



ご飯にキャベツとトマトなどの野菜が添えられた通常メニュー「べジプレート」が440円であるのに対し、Skyが協賛したメニューはご飯、味噌汁にハンバーグ、カツ、焼サンマなどがモリモリに付いて625円。圧倒的なコストパフォーマンスの差を感じる京大の学食事情について、エルさんにお話を聞いた。



ーー投稿の経緯は？



エル：skyさんのおかげで安い値段でお腹いっぱいご飯を食べることができた感謝？を込めて少しでもskyさんのポジキャンになればと思ったことです。そのため、比較対象とした通常のメニューは京大生協のメニューの中で圧倒的にコスパが悪く、コンテンツ力が高いベジプレートにしました。



ーーべジプレートなど通常メニューの内容、コスパへの印象は？



エル：ベジプレートは本当に食べている人を見たことがないほど不人気、あるいはビーガン用の裏メニューみたいなものなので一般的な京大生協のメニューとして取り上げられるのには語弊があることは念頭に置いてもらいたいです。



他の通常メニューは、自分やおそらく世間一般がイメージする学食としては値段は高めではありますが、他の飲食店よりかはコスパはいいです。



ーー比べてskyの協賛メニューはどうなのでしょうか？



エル：投稿したハンバーグとカツ2枚と刻みキャベツのおかずで、これが100円でした。通常メニューにはないものですが、もしあれば400円くらいはすると思います。自分はskyさんが協賛していることを知らずに学食に行ったのですが、前の人が頼んでるのを見て「コスパ最強やん」と思って頼んだので、経緯も含めてかなりうれしかったです。



ちなみに、吉田キャンパスには食堂が5カ所あるのですが、たまたま行った所でしかskyさんの協賛メニューはやってなかったので、ラッキーでした。skyさんほんまにありがとうございます。



ーー投稿が反響を呼びました



エル：先にお話した通りベジプレートは約束された万バズなので、バズったのは当たり前っちゃ当たり前みたいな感じです。また、自分自身何度も万バズや10万バズを経験してるので、万バズしてうれしいという感覚はほぼありません。



またあえて言うと、京大関係者以外でベジプレートを誰も頼まないメニュー、またはネタ枠のメニューであることを知っている人は限りなく少ないと思います。通常メニューのひとつとして拡散してしまい、間接的に京大生協のイメージダウンになってしまったかもしれないのは少し申し訳なく思っています。



SNSユーザー達から



「全国の国公立は全て美味しい学食にしてくれ 筑波の学食は不味かったぞ。」

「skyは新幹線の駅構内、タクシー広告のように経営者だけに届く宣伝をしてます。なので『宣伝して京大から来てほしい』というより、『将来経営層になったときにskyを思い出してね』という発想で協賛されたのでしょう」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。Skyは学生の食生活応援のため、全国の大学生協食堂で朝食、夕食を格安で提供する企画に協賛している。これからの社会を支える学生たちには、よりよい食生活をおくってほしいものだ。



