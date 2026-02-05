三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。

英虞湾の穏やかな海と豊かな緑、家族で楽しめるレジャーもそろう三重県屈指のリゾートエリア「志摩市」。

今年のチームは、今までとどこかが違う！

去年エントリーした20人のうち15人が名を連ね、去年の自分を越えるため、練習を重ねてきました。

目指すは、志摩市史上初の“市の部5位”です。

奥山大河監督は「新にメンバーとなった選手や去年メンバーだった選手たちが、それぞれの環境の中で1年間練習を積んできて、非常に期待できるメンバーが揃っている。全力でタスキをつないで全力で他の市町に挑んでほしい」とチームに期待をかけます。

レースの流れを作ってほしいと期待されるのは、全国都道府県対抗駅伝で三重県代表に選ばれた3区の前田心璃選手。

前田選手は「去年は区間2位と悔しい結果に終わってしまったので、今年は区間賞を取りたい。市の部5位は決して目指せない順位じゃないので1、2、3区で流れに乗って、先頭に立てたら。区間賞を取ってチーム志摩を勢いづけられるように頑張ります」と区間賞を誓います。

続く4区は7回目のエントリー南愛良選手。

南選手は「去年と比べて長い距離を一定のペースで走ることができるようになってきたので、去年よりもいいタイムで走って次の人にタスキをつなぎたい。最後まで楽しんで全力で走りきります」と目標を語りました。

そして、去年の雪辱を果たそうと練習に力が入るのは5区の伊相友晴選手。

伊相選手は「去年僕は市で最下位だったので、今までこんなに苦しんだことがないくらい自分を追い込んでタスキを渡したい。自分の限界を超える走りをしていきたい。頑張ります」と自らの限界を超える走りを誓います。

チーム全員で去年の自分を越え、初の”市の部5位”を目指します。