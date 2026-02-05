三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。

「俺たちは鈴鹿市だ。速さでは絶対に負けない。最速の称号は返してもらう」

世界に誇るモータースポーツの聖地、鈴鹿サーキットを有する鈴鹿市は過去4度の総合優勝を誇る強豪！今年も各年代、力のあるランナーが顔を揃えました。

目指すは3年ぶり！史上最多5度目の総合優勝です。

小学生区間（1区と2区）はバスケ少女の中村麗衣選手とテニス少年の真弓凛空選手がスタートダッシュで勢いをつけます。

2人は「絶対区間賞を獲ります」と力強く意気込みを語りました。

今年度、全国高校駅伝でアンカーを務めた稲生高校の稲垣瑛心選手も「インターハイと全国高校駅伝は共に鈴鹿にある稲生高校で走ったので恩返しができるような走りがしたい」と闘志を燃やします！

鍵を握る鈴鹿の女子エース。中学、高校、実業団、各カテゴリーで全国レベルの走りを見せてきた松本未空選手は9区でエントリー。

松本選手は「地元の人たちから愛されている大会なのでそこで自分が良い走りをして、少しでも多くの人たちに勇気や希望を与えたい」と目標を語りました。

角谷和宏監督は「レーシングの国際都市でもあるのでスピード勝負では負けない。メダル獲得を目標に、できれば良い流れに乗って一番良いメダルを獲りたい」とチームに優勝を期待します。

フルスロットルでポールトゥーウィン！全開！鈴鹿！