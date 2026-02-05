クールから「オフロード仕様のGR86」が登場！

2026年1月9日から1月11日にかけて幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」において、クールジャパンはトヨタの2ドアスポーツカー「GR86」をベースにしたカスタムコンプリートカー「KUHL OUTROAD（クール アウトロード） GR86」を出展しました。

クールジャパンの新ブランドである「クール アウトロード」のボディパーツやプロテクターをまとったこのカスタムカーは、スポーツカーのもつ楽しさはそのままに、そのフィールドを拡張した新しいスタイルを提案しています。

【画像】超カッコいい！ これが斬新すぎる「”SUV風”のGR86」です！ 画像で見る

「道なき道を疾走（はし）る」「どこでもドリフトできる」をテーマに開発されたというクール アウトロード GR86のエクステリアは、フロントバンパーやフロントスポイラー、片側25mmのワイドフェンダーなどにより、本格オフローダーのようなラギッドな印象が与えられています。

また、フロントに厚みをもたせた専用のレーシングボンネットを備えることで全体のバランスを整えているほか、センターの薄型ダクトにより冷却性能も向上させています。

3連リアウィンドウルーバーや大開口部を持つリアバンパーが目を引くリア部分は、「世紀末の荒野」を疾走するような世界観が印象的です。

さらに、専用の車高調と18インチのヨコハマ「ジオランダーA／T」の組み合わせにより、3インチのリフトアップを実現しており、ヴェルズ ホイールズ「NEX02」が足元を引き締めています。

なお、クール アウトロード GR86はコンプリートカーとしての販売がおこなわれており、車両価格（消費税込）は415万円となっています。

クールジャパンの担当者は、クール アウトロード GR86について次のように話します。

「東京オートサロン2026でお披露目となったクール アウトロードは、『どこでも走れて、なおかつドリフトもできるクルマを製作することで、走る喜びを与えたい』というコンセプトのもと立ち上げられたブランドです。

クール アウトロード GR86のデザイン上のポイントは、前後のリフトアップ仕様にも合わせたような、スパルタンなデザインのアウトドア風のバンパーです。

また、エッジを効かせつつしっかりとダクトで奥行きをつくるという、クールジャパンの特徴を残しつつ、前後のハーフスポイラーにスキッドプレート風のデザインを施すことで、アウトドア感を演出した点にもこだわりました。

ここまでのところ、クールレーシング アウトロード GR86をご検討されるお客様の多くは、30代から40代の男性となっています。

とはいえ、20代や60代のお客様もいらっしゃるので、幅広い層からご支持をいただくことができていると思います」。

※ ※ ※

ポルシェ「911 ダカール」やランボルギーニ「ウラカン ステラート」など、「走る場所を選ばないスポーツカー」というコンセプトは近年の大きなトレンドのひとつとなっています。

そうしたなかで登場したクール アウトロード GR86もまた、会場を訪れたユーザーから多くの注目を集めていました。