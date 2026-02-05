〈水戸・ネイリスト殺害〉お腹の子を守ろうと必死に抵抗した母…逮捕されたのは28歳の元カレ“ストーカー”男「剣道部で真面目」「危険物を扱う仕事をしていた」【2026年1月ベスト記事5位】

2026年1月、集英社オンラインで読まれた人気記事ベスト5をお送りする。第5位は水戸で起きた妊婦殺害事件の記事だ。逮捕された容疑者は、かつて被害者と交際をしていたという。

〈画像〉バスケットボールを持ちニッコリとほほ笑む学生時代の小松本さんと「ケアマネージャーになりたい」と将来の夢を記した卒業文集、大内容疑者の自宅など

第3位は、冬の富士山で相次ぐ外国人の遭難の記事、第4位は北海道のバーの中から女性の遺体が見つかった事件の記事、第5位は水戸で起きた妊婦殺害事件についての記事だ。

第5位

〈水戸・ネイリスト殺害〉お腹の子を守ろうと必死に抵抗した母…逮捕されたのは28歳の元カレ“ストーカー”男「剣道部で真面目」「危険物を扱う仕事をしていた」

↓以下記事本編

昨年大晦日の夜、茨城県水戸市の自宅アパートでネイリストの小松本遥さん（31）が殺害された事件で茨城県警捜査一課は1月21日、元交際相手で同県城里町、会社員・大内拓実容疑者（28）を殺人容疑で逮捕した。大内容疑者は「事実無根で何も知りません」と容疑を否認しているという。

交友関係を中心に3週間にわたる捜査

大内容疑者は昨年12月31日午後５時20分ごろから同7時15分ごろまでの間、アパート1階の室内で小松本さんの首などを刃物で突き刺し、鈍器のような物で頭を殴るなどして殺害した疑いがもたれている。

同7時15分ごろに仕事先から帰宅した夫(27)が玄関先で血まみれで倒れている小松本さんを発見して事件が発覚。小松本さんは近くの病院に運ばれたが約1時間後、外傷性ショックで死亡した。小松本さんは妊娠中だった。

「お腹の子を守ろうと必死で抵抗したのでしょう、小松本さんは襲われた際に激しく抵抗したとみられ、両腕には刃物や鈍器から身体を守ろうとしてできた防御創が多数ありました。部屋着のフリース上下には自らの血の他に、犯人のものとみられる微細な付着物があり、さらには玄関先には血だまりを踏んで逃走時に付着したとみられる靴の跡もあった。

いっぽうで室内を物色した形跡はなく、財布やスマホなど貴重品も残されていたため、捜査本部は物盗りではなく、恨みによる犯行とみて、交友関係を中心に捜査を進めていた。

小松本さんは過去に結婚歴があり、10年ほど前には『人間関係のトラブル』として県警に３回にわたって相談した経緯もあります。現在の夫と再婚する前には水商売をしており、当時の交友関係も捜査対象となりました、粘り強い絞り込み捜査の過程でかつての交際相手だった大内容疑者が浮上、発生から3週間での逮捕にこぎつけました」（社会部デスク）

「不良とかではなく真面目で穏やかな子って印象ですよ」

捜査本部は現場に残された多くの証拠から、逮捕から10日ほど前には大内容疑者に注目していたようだ。城里町の自宅近くに住む女性に大内容疑者について聞いた。

「11日に拓実くんの家に警察の方がたくさん来ているのは見かけました。鑑識っぽい人たちが、庭のあたりで指紋採取しているような感じに見えました。その当日、拓実くんの車も警察が持っていったので『いったい何があったんだろう』とは思っていました。拓実くんはうちの子と小学生の時は集団登校が同じ班で、優しくて面倒見のいい子という印象です。

地元の中学から近くの高校に進んでそこを卒業し、ちょっと前までは運送の仕事をしていてはずです。その後また別の仕事に変えたらしいけど、具体的にどんな仕事をしていたのかまではわかりません。彼女がいるとかは聞いたことないし、結婚は一度もしてないですよ。近頃見かけなくなったけど、今でもここの実家に住んでいますよ」

実家で両親と兄と暮らしていた大内容疑者だが、別の近隣住民は仕事ぶりについてこう語った。

「拓実くんを最後に見かけたのは2、3年前。ボディに『危険物取扱注意』みたいな注意書きがある大きなトラックに乗ってるのを見かけたな。見た目は普通だよ。黒髪の短髪で見かける時は作業着だな。お父さんも運送の仕事をやってたけど最近引退したんじゃないかな。

今日のニュースを見てこの騒ぎになってるから、拓実くんが逮捕されたって知ってびっくりしたよ。会っても挨拶とかする感じじゃないけど、特別トラブルとか変わってるって印象もなかったんでね」

中学時代の同級生の母親も事件に驚いていた。

「拓実くんは中学時代までしか知りませんが、不良とかではなく真面目で穏やかな子って印象ですよ。後輩にも優しかったですし。剣道をやっていて剣道部でした。誰かを殴ったり暴力を振るったって話も聞きませんでしたし、中学時代は不良とかではなかったですよ」

大内容疑者の自宅の庭では父親とおぼしき男性が洗濯物を干していたが、記者が声をかけると「やめてくれ」と険しい表情で言い、容疑者についての問いかけにも「何もわからない」と言い残して家の中に入っていった。

後輩にも優しかった真面目で穏やかな元剣道少年とネイリストのあいだに何があったのか、捜査の進展が待たれる。

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班