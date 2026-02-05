タバコは百害あって一利なしであるも、喫煙者がおしなべて不健康で短命でもないという矛盾…喫煙歴のある薬学博士が解説
タバコが体に悪いことは愛煙家だってよく知っていることだろう。だが、喫煙者にとっては心が休まる「薬」になっている側面もあるのかもしれない。自身も喫煙経験のある薬剤師で薬学博士でもある船山信次氏が喫煙の功罪について考える。
書籍『日本人はいかにして毒と薬を食べてきたのか?』より一部を抜粋・再構成して解説する。
「百害あって一利なし」の喫煙
嗜好品として世界中に広がっているもののひとつにタバコもある。
喫煙は「百害あって一利なし」とさえ言われることがある。
とくに寝タバコと言われる喫煙習慣は火事の原因となる場合もあるし、歩きタバコは子供の目の高さにタバコがある場合があってとても危険である。
また、他の方々の衣服や持ち物、家具などを火で傷つける可能性もある。
ご存じの通り、タバコはアメリカ大陸を起源とする。そこで、タバコの葉に火を点けてその煙を吸う人を見たコロンブス一行がヨーロッパにタバコという植物とともに、喫煙の習慣を持ち帰り、この習慣はまたたく間に世界中に広がった。
人類は実に罪深いものを私たちの普段の生活に導入してしまったのかもしれない。
タバコにはニコチンの他にも発がん物質が含まれている。
さらには肺に対する悪影響はもちろんのこと、他の臓器や健康状態に悪さをすることも知られている。そして、タバコは健康に害があることがそのパッケージに明記されているし、実際、喫煙者が健康を害したり、命を縮めたりすることの多いこともよく見聞きしているところである。
それでも喫煙は禁止されていないし、喫煙者は多い。全く不思議な現象と言わざるを得ない。しかし、タバコの売り上げからは多大な税金が国庫にはいることもあり、国家がタバコを完全にシャットアウトすることはためらわれるのかもしれない。
もとより、喫煙を禁止にしたところで、ここまで広がってしまっては規制が可能とは到底思えない。
タバコの功罪
なお、こんなことを言うと前言とは矛盾すると言われるかもしれないが、喫煙者はおしなべて不健康で短命かというとそうでもない。
私が子供の頃に珠算を習った先生はいつも美味しそうにタバコを吸っておられたが、その後もずっとお元気で過ごし、90歳を遥かに超えるお歳で天寿を全うされた。
場合によっては、愛煙家にとってタバコは、一方では毒であるものの、喫煙そのものが心の薬となっているのかもしれない。
実は、私は、タバコの旨さというか惹かれるところも知っているので、絶対にダメなものということが出来ない。
私は20歳で喫煙をやめた人間である。このことを講演会などでお話しすると小さな笑いが起きる。
たぶん「先生、悪い高校生だったのかなあ」という笑いかと思うが、私は法律を遵守し、20歳でタバコを吸いはじめ20歳でやめたのである。
吸っていた時は、まさにチェインスモーキングであり、あの香りもとても魅惑的であった。だから愛煙家の気持ちも十分にわかるつもりではある。
しかし、筆者が喫煙していた頃から、喫煙は公的な施設や乗り物など、様々なところで制限され始め、種々の行動の妨げになることも出てきた。そして、規制はさらに厳しくなっていくことは必至であることをさとった。そして、私は学生だったのでお金のかかることも気になっていた。
結局喫煙の習慣は20歳できっぱりとやめた。やめてからとくに困ったことはない。逆に、楽になったかと思う。様々な人と会い、打ち合わせをしたりしている時、いわゆるニコチン切れで、そわそわしだして喫煙場所を探す方に出会うことがままあり、喫煙をやめてしまえば楽なのにと、気の毒に思うこともある。
喫煙できるところがどんどん減っていることを見るにつけ、喫煙の習慣を絶って良かったと思っている。だから、もしかしたら、こんなことを言うと税収をもくろむ国是には反するのかもしれないが、若い方々でまだ喫煙の習慣を持っていない方や、喫煙を始めたばかりの方々には、自信を持って、喫煙の習慣はつけない方が良いとアドバイスしておきたい。
