ブリヂストンのゴルフボールが国内販売数量No.1 幅広いニーズに応えるラインナップに支持集まる
ブリヂストンスポーツ株式会社は、2025年におけるゴルフボールの国内販売数量でNo.1を獲得した。ツアープロからアマチュアまで、幅広い層に支持されてきた同社のゴルフボールが、その実績を改めて数字で示した形だ。
【写真】吉田優利、古江彩佳らも太鼓判 BS新ボールがこれだ！
ラインナップの中心となるのは、タイガー・ウッズ（米国）をはじめ多くの契約プロが使用する『TOUR B X／XS』。ツアーレベルの高い要求に応える性能を備え、世界のトップシーンで信頼を築いてきた。また、“メガ飛ット”のキャッチコピーで大きな飛距離を追求した『TOUR B JGR』、直進性の高さが特長の『SUPER STRAIGHT』、全番手でソフトな打感を実現した『EXTRA SOFT』など、プレーヤーのレベルや志向に応じた多彩なモデルを展開。こうした幅広いニーズへの対応力が、店頭で最も売れたゴルフボールブランドという評価につながった。タイヤ開発で培われた解析技術を活用し、ゴルフにおけるさまざまな「接点を科学」することで、独自の商品開発やサービス提供につなげており、ゴルファーの欲求に応える性能進化を支えている。さらに、ツアーボールとして不動の地位を築いてきた『TOUR B X／XS』が、2月6日に発売される。今作は「飛んで、止まる」という前作の性能を継承しながら、風に強く、狙ったラインへ安定して“運べる”強弾道を追求。「運ぶ」「寄せる」性能進化を見せた。1月21日には同ボールの発表会も開催され、木下稜介、堀川未来夢、清水大成、桑木志帆、鶴岡果恋、伊藤愛華が登壇。新ボールの魅力をそれぞれの視点で語り、多くのプロが口をそろえて「風に強くなった」とコメントした。今作の特徴として、アゲインストに負けない強弾道が挙げられそうだ。確かな技術力と幅広い商品展開、そしてトッププロの信頼。そのすべてが結実した結果が、2025年国内販売数量No.1という実績に。同社は今後も、すべてのゴルファーが「最高のパフォーマンス」を発揮できるよう、モノづくりへの取り組みを強化していく。
