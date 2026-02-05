岡田結実、第1子出産 芸能界から祝福のコメント続々 両親そろって投稿 昨年妊娠発表の藤田ニコルも絵文字付きで祝う
タレントの岡田結実（25）が4日、自身のインスタグラムで第1子出産を報告した。芸能界からは祝福の声が続々と寄せられている。
【写真】自筆の文書で第1子出産を報告した岡田結実
岡田は直筆で「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます」と発表。「日々成長していく我が子に驚きと感謝、そして、焦りが止まらない日々ですが、今日に至るまで本当に様々な方に支えていただきました。心より感謝申し上げます」と謝意を表した。
この投稿には芸能界からも祝福のコメントが続々と寄せられている。父でますだおかだの岡田圭右は「おめでとう」と投稿。母でタレントの岡田祐佳も「かわいい孫をありがと」と祝った。
昨年12月に妊娠を発表した藤田ニコルはハートの絵文字を交えて「おめでとう」と祝い、タレントのまつきりなは「子供達連れてランチしよう」と呼び掛けた。
元テレビ東京アナウンサーの福田典子も「おめでとうございます!!!」と祝福した。
岡田は2000年4月15日生まれ、大阪府出身。B型。01年、1歳で子役モデルとしてデビュー。子供向け教育番組『天才てれびくん』シリーズやファッション誌『ニコ☆プチ』の専属モデルとして活躍。俳優やタレントとしてに活躍。25年4月3日に自身のSNSで結婚を報告していた。
