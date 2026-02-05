俳優・フィギュアスケーターの本田望結が5日、都内で行われた『TEAM JAPAN WINTER FEST「プリントスタジアム presented by 三井不動産」』オープニングイベントに参加した。



イベントで本田は「ジャンプ禁止のリンクでめっちゃジャンプしたいけど我慢する」と“フィギュアスケーターあるある”を披露。また、報道ではジャンプ中の変な顔の写真を使われがちという話から「恥ずかしいですよ…。いい写真だし、使ってくださってもいいんですけど、あの写真にサインを求めてくださる時が1番恥ずかしい。ちょっと変な顔になっているので」と照れながら明かしていた。



この日は、レインボー、藤澤五月、中川安奈も参加した。



『プリントスタジアム』の期間は、あす6日から23日まで。