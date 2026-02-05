みりちゃむ、“眉なしショット”に反響「可愛い失敗」「違和感ない美貌」の声
【モデルプレス＝2026/02/05】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が2月4日、自身のInstagramを更新。眉毛をブリーチした結果、眉なしになったことを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】23歳ギャル「衝撃」眉なしショット公開
みりちゃむは「余韻が抜けないねぇ」とイベント「NOBROCK FES 2026 〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜」出演について触れるとともに「そういえば眉毛ブリーチしたらやりすぎて眉なしになったよ笑」と黒いキャップを被った自撮りを載せている。
この投稿に、ファンからは「衝撃（笑）」「可愛い失敗」「違和感ない美貌」「斬新」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】23歳ギャル「衝撃」眉なしショット公開
◆みりちゃむ、眉なしショット公開
みりちゃむは「余韻が抜けないねぇ」とイベント「NOBROCK FES 2026 〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜」出演について触れるとともに「そういえば眉毛ブリーチしたらやりすぎて眉なしになったよ笑」と黒いキャップを被った自撮りを載せている。
◆みりちゃむの眉なしショットに反響
この投稿に、ファンからは「衝撃（笑）」「可愛い失敗」「違和感ない美貌」「斬新」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】