ファミマの“ねこの日”企画、肉球デザートやmofusandコラボグッズなど17種ラインナップ
【モデルプレス＝2026/02/05】ファミリーマートでは、2月22日の「ねこの日」に合わせた恒例の人気企画「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」を2月10日（火）から開催。ねこモチーフのデザート・パン・お菓子や日用品などのオリジナル商品17種類が登場する。
ファミリーマートでは、ねこ関連市場の拡大やペットへの家計支出の伸長などの背景から、2022年2月22日に「スーパーねこの日」企画を実験的に行い、2023年から「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」を本格的に始動。回を重ねるごとに好評となり、昨年は過去最高の売上を記録した。
4回目となる今年は、“肉球”や“しっぽ”など、ねこの魅力を細部まで表現した17種の商品に加え、ねこをモチーフにしたオリジナルパッケージを多数用意。ペットフード寄贈企画や、対象商品の売上の一部寄付など、“ねこの支援にもつながる”取り組みも盛り込まれている。
毎年好評のmofusandコラボ商品からは、いちごムースでできた肉球をのせた「肉球タルト」や、かわいいねこの顔をかたどったキャラメル餡のまんじゅう「ふたごのねこまんじゅう きゃにゃめるあん（2個入）」、四角いワッフルの中にカスタード味のクリーム入りの「mofusand わっふれ〜む」、シリアルボウル付きの「mofusand シリアルボウル＆白桃ゼリー」などが登場。
肉球のデザインをあしらった「肉球すいーとぽてと」「肉球印のもち入りどら焼き こしあん」「にゃんチパック（にゃあん&ホイップ）」や、しっぽをイメージしたパン「しっぽみたいなキャラメルクリームサンド」など、ねこの要素を様々な形で商品に取り入れた。
また、猫専門イラストレーター・Coony（クーニー）氏描き下ろしパッケージの、濃厚なショコラテリーヌや、オリジナルサコッシュと焼菓子のセット、ティッシュが登場。
加えて、ヤマト運輸とのコラボ商品となる「クロネコのオムレット」も数量限定・全3種類のデザインで展開。いずれも手に取った瞬間からキュートでもふもふな世界観を楽しめるラインアップとなっている。
昨年好評だったホットスナック袋（ファミチキ袋）のmofusandデザインが、今年は中華まん袋にも採用される。ファミチキ袋は全5種類、中華まん袋は全3種類のパッケージデザインだ。
さらに、「ねこの日」をいつも癒してもらっているねこへ恩返しする日と考え、地域猫活動（保護猫活動を含む）への支援強化の観点から、昨年新たな試みとしてスタートした「ペットフードドライブ」を今年も設置。
家庭で眠っている未開封のペットフードを寄贈してもらうことで、保護猫などの食事支援に役立てる取り組みで、設置期間 が2026年2月10日（火）〜 3月2日（月）。
今年は店舗数が2倍となり、全国のねこにまつわる9店舗に設置される（福島黒岩店（福島県）・川口猫橋店（埼玉県）・入間扇町屋店（(埼玉県）／入間市役所との連携により実現・ムスブ田町店（東京都）・渋谷キャットストリート店（東京都）・千種猫洞通店（愛知県）・猫屋町店（広島県）・和歌山福島店（和歌山県）・新宮湊店（福岡県））。（modelpress編集部）
発売日：2026年2月18日（火）〜
対象：全国のファミリーマート約16,400店
※商品によって発売日・発売地域・価格が異なる
※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がある
【Not Sponsored 記事】
◆「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」2026年は17種
◆ねこ好きにはたまらないラインナップ
◆包装紙も今だけのねこデザインに
◆ペットフード寄贈企画は実施店舗倍増
■ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！
