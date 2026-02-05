Googleが「Pixel 10a」の背面デュアルカメラが完全フラットであることがわかる動画を公開
Googleが「Pixel 10a」の予告動画を公開しました。動画ではPixel 10aの見た目が明らかになっており、背面カメラは凹凸のない完全なフラットなデザインであることが明らかになっています。
Google announces Pixel 10a with completely flat camera
https://9to5google.com/2026/02/04/pixel-10a-announcement/
Google Pixel 10a: A phone with more in store, in store soon - YouTube
最初に登場したのは背面にあるメインカメラ。デュアルレンズカメラっぽい見た目ですが詳細は不明です。
斜めから見ても凹凸のないフラットなデザインに見えます。
側面にある音量調節ボタン。
とにかくいろんな角度からメインカメラ部分を映します。
Pixel 10aを重ねてメインカメラは出っ張っていないことを強調。
2026年2月18日予約受付開始。
全体像はこんな感じ。カメラバンパー部分の個性的な見た目がなくなると、Googleのロゴ以外でPixel端末であることを把握するのは一層難しくなりそうです。
なお、2025年8月に発売されたPixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XLの背面デザインは以下の通り。左からPixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XLの順に並んでおり、どれもカメラ周りが大きく出っ張ったカメラバンパーを採用しています。
2025年4月に発売されたPixel 9aの背面カメラ部分は以下の通り。Pixel 10aのデザインに非常に近いですが、わずかに出っ張りがあります。
なお、Googleが発表したのはPixel 10aの予告動画だけで、詳細な仕様や販売価格、その他の情報は明らかにされていません。Pixel 10aのキャッチフレーズは「さらに多くの機能を備えたスマートフォン」です。
9to5Googleは「ハードウェアが(Pixel 10と)ほぼ同一であることを考えると、Googleが何らかのソフトウェアやその他のサプライズを用意していることを期待したいところです」と記しています。