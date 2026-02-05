通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１１％台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 11.14 6.44 9.46 7.60
1MO 9.56 6.21 8.28 7.00
3MO 9.52 6.50 8.37 7.26
6MO 9.47 6.65 8.48 7.53
9MO 9.47 6.83 8.60 7.73
1YR 9.39 6.86 8.63 7.84
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.65 10.99 8.51
1MO 8.61 9.76 8.03
3MO 8.84 9.61 8.17
6MO 9.08 9.64 8.19
9MO 9.22 9.79 8.24
1YR 9.28 9.80 8.24
東京時間10:41現在 参考値
ドル円短期ボラは高い水準での推移。１週間物は１１％台。１１日発表の米雇用統計が期間に入っている
