　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　11.14　6.44　9.46　7.60
1MO　9.56　6.21　8.28　7.00
3MO　9.52　6.50　8.37　7.26
6MO　9.47　6.65　8.48　7.53
9MO　9.47　6.83　8.60　7.73
1YR　9.39　6.86　8.63　7.84

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　9.65　10.99　8.51
1MO　8.61　9.76　8.03
3MO　8.84　9.61　8.17
6MO　9.08　9.64　8.19
9MO　9.22　9.79　8.24
1YR　9.28　9.80　8.24
東京時間10:41現在　参考値

ドル円短期ボラは高い水準での推移。１週間物は１１％台。１１日発表の米雇用統計が期間に入っている