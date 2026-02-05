プロ野球の春季キャンプが2月1日にスタートした。しかし、キャンプイン直前まで契約交渉が長引いて話題となったのが、昨年セ・リーグのMVPに輝いた佐藤輝明（阪神）だ。最終的に出来高を含む総額5億円（推定）の単年契約となったと報じられたが、サインはキャンプイン2日前の1月30日だった。ここまで交渉が長引いた大きな理由は今シーズン終了後にポスティングシステムを利用してのメジャー移籍を訴えているからだとされる。【西尾典文／野球ライター】

デメリットの方がはるかに大きかった

佐藤以外にも才木浩人（阪神）や、昨年パ・リーグで最多セーブのタイトルを獲得した平良海馬（西武）らは、早くからポスティングシステムでの移籍を希望していると報じられている。また、牧秀悟（DeNA）や石井大智（阪神）、小園海斗（広島）もオフの契約更改で将来的なメジャー希望があることを球団に伝えたことを明かしている。

ただ今回、佐藤の契約交渉が長引いたのを見ても分かるように、すんなりとポスティングシステムでの移籍を認めるケースばかりではない。そもそもポスティングシステムは、選手の権利ではなく、球団の承認がなければ申請できない制度であるが、ケースによっては高額な譲渡金を得られることがある。そのため、球団もどのタイミングで認めるか、慎重になるのは当然と言えるだろう。

近年選手と球団が揉めることが多いのは、他にも理由があるという。ある球団の編成担当者はこう話す。

「（ともに日本ハムからポスティングシステムを利用して移籍した）有原航平と上沢直之のような例を繰り返したくないというのが大きいと思いますね。2人ともFA権を取得していませんでしたが、ポスティングでメジャーに移籍して、すぐにNPBに復帰してライバルのソフトバンクに入団しています。ともに譲渡金が少なく、球団にとっては認めたことによるデメリットの方がはるかに大きかったです。フロントとしては責任を追及されかねない事態ですし、同じようなことを起こしたくないと考える球団も多いでしょう」

帰国後、有原や上沢ほどの活躍を見せていないため、それほど話題になっていないが、藤浪晋太郎（DeNA）と青柳晃洋（ヤクルト）も同様の流れで米国から短期間で帰国し、別の球団に入団している。また、ソフトバンクや巨人の海外担当は常に米国でプレーしている日本人選手の動向をチェックしていると言われており、今後も同様のことが起こる可能性は十分にあり、それを恐れるのも理解できる話だ。

思ったより大型契約にはならないというケースも

もう一つ原因として挙げられるのが選手間のネットワークだという。

「携帯電話やSNSが普及したことで、以前と比べて他球団の選手とも繋がりを持ちやすくなり、自主トレなどを一緒にする選手も多くなりました。そうなると選手同士で当然様々な情報交換をしますし、ポスティングやFAなども話題に出るでしょう。その流れで早くから代理人と契約する選手も増えました。代理人からすれば、高額な契約を勝ち取ることが仕事ですから、早くからメジャーと契約することを勧めてきます。最近ではドラフトで指名された時点から、メジャー希望を伝える選手も出てきました。大谷翔平や佐々木朗希（ともにドジャース）などはその典型ですよね。ただ、彼らのような選手は球団としてもある程度想定していますが、突然メジャー希望を言い出す選手も増えているようで、そういう選手は他の選手や代理人の影響が大きいです。また次のオフにも新たに揉める選手が出てくると思います」（前出の編成担当者）

しかし、ようやくポスティングで移籍が認められても全員が好条件で移籍できるわけではない。前述の上沢はマイナー契約での移籍となり、このオフにポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指した高橋光成（西武）は結局、好条件を得られずに残留となった。その要因について、あるMLB球団のスカウトはこう話している。

「MLBでは近年FAになった選手の交渉が長引くことが多く、NPBから移籍してくる選手でもドジャースの山本由伸クラスの実績がないと、どうしても優先順位は低くなります。それに加えて、ポスティングシステムの場合は交渉可能な期間が短く、代理人としても交渉しながら条件を上げていくということも難しい。思ったより大型契約にはならないというケースが増えていますね」

実際、このオフにポスティングシステムで移籍した村上宗隆（ヤクルト→ホワイトソックス）は2年契約、今井達也（西武→アストロズ）も3年契約ながら1年ごとに契約を破棄できるオプトアウト付の内容となっている。

これは実績を残して早期にFAとなれば、さらに大きな契約を結べるという戦略と言えるが、怪我で長期離脱した場合は大きなリスクとなる。そういう意味では、選手もどのタイミングでポスティングシステムを利用するかは重要な問題と言えそうだ。

ただ、大谷や山本の活躍と契約内容を見れば、早くからMLBを目指すという決断を下す選手が増える可能性は極めて高い。そんな中で各球団がどのような判断を下し、戦略をとっていくのか、チーム強化にとってより重要になることは間違いないだろう。

