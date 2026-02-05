物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は1月18日に亡くなった華ゆりさんを取り上げる。

関西人も絶句

“勉強しまっせ、引っ越しのサカイ”と、眼鏡にちょびひげのおっさんが節回し良く歌い踊れば、相方のふくよかな和服姿のおばはんは“ほんまかいな、そうかいな”と軽快に体を揺する。そして“それでは皆さま、さーようならー”とエレベーター内に消えていく。

サカイ引越センターのこのテレビコマーシャルには、関西人も絶句。関東でも放送され、全国的な話題となる。同社の業績は急上昇し、1995年には広告好感度の賞まで受賞した。

華ゆりさん

ちょびひげは今でこそ名優の誉れ高い徳井優さん。このCMで注目を集めた。おばはん役の華（はな）ゆりさんは当時芸歴約30年。漫才トリオ「フラワーショウ」で活躍、関西では有名人だった。

ゆったりした口調で

47年、岡山県生まれ。本名は吉岡百合子。20歳以上年の離れた兄は初代京山幸枝若（こうしわか）さん。関西一の人気を誇った浪曲界の大スターだ。「フラワーショウ」は61年結成。メンバー入れ替えで66年、ゆりさんが加入した。

松竹芸能の元社員で演芸評論家の相羽秋夫さんは振り返る。

「当時、松竹芸能では『かしまし娘』が圧倒的な人気で、女性だけの歌謡漫才トリオが他にいくつも誕生しました。トリオ漫才は、一人だけ存在が薄くなりがちで難しい。『フラワーショウ』もしゃべりの部分は、リーダーの華ぼたんさんのつっこみと、華ばらさんのボケで成立してしまう。そこでゆりさんは、ゆっくりしゃべる芸風を考え、二人の会話に切り込んだ」

ぼたんさんが、ばらさんをからかい、言い合っていると、ゆりさんがスローテンポで「なんちゅう、かわいそうな言い方」「あまりにも、あわれすぎるわ」などと会話にじわっと加わる。

「ゆりさんのゆったりした口調にイライラしながら、二人はそのペースに巻き込まれて面白みがふくらみ、観客は大爆笑。会話の流れを壊さず、今だ、と入り込む天性の読みは、サカイのCMで合いの手を入れる絶妙さと重なる」（相羽さん）

放送作家の保志学さんも、

「ゆりさんのアイデアで独自のトリオ芸が生み出され、『かしまし娘』に次ぐ人気を集めるようになった」

リーダーの自殺

だが89年、ぼたんさんが琵琶湖で入水自殺。リーダーを失い残された二人の漫才の雰囲気は変わった。そんな折、サカイ引越センターのCMで時の人に。

松竹芸能所属の漫才師として活躍した若井ぼんさんは、約60年もの縁があった。

「ゆりちゃんは私より三つ年下。売れても威張らず、CMが受けてNHKのドラマに出演しても相変わらず。お客に育てられたと言い、人柄に裏表がない」

2006年、ばらさんが他界、二人で続けた「フラワーショウ」は活動停止に。

「以前から大阪でスナックを経営、芸能人の片手間ではなかった。寝込んだお客を閉店で追い出さずに朝まで営業したり、面倒見が良く人情に厚い。ゆりちゃんや私たちを今も応援して下さる人がいまして、その方のおかげでこの10年以上、毎年数回、親睦会のように集まっていた。ゆりちゃんは歌手になりたかった人で、この親睦の場で歌声を披露、楽しんでいた」（若井さん）

うっすら目を開いて……

24年には、兄の息子である二代目京山幸枝若さんが人間国宝に認定された。浪曲界から初の快挙だった。

「近い身内ですから、ゆりちゃんはまず驚き、喜んでいました」（若井さん）

1月18日、悪性リンパ腫のため78歳で逝去。

「お見舞いに伺うと目をつぶっていました。話しかけるとうっすら目を開いた。“分かるかー”と言うたら、少しだけうなずいた。お別れみたいに聞こえてはあかんと思って“また来るよ”と言い、おでことほっぺたに触れて病室を出ました。ゆりちゃんは4日後に亡くなりました」（若井さん）

表舞台を離れて約20年。扱いは小さくとも訃報が伝えられた。姿と声を記憶に刻む力があった証しだろう。

「週刊新潮」2026年2月5日号 掲載