「横綱が下位力士に勝てないなんて……」

新大関・安青錦（あおにしき・21）が2場所連続優勝を果たした。3月にははや綱取りに挑む。そこで優勝もしくはそれに準ずる成績を残せば、付け出しを除く史上最速での横綱が誕生する。

【実際の写真】「肛門に酒瓶を突っ込む」衝撃の瞬間を捉えた！ 二所ノ関部屋の“下品すぎる”飲み会

その暁には、豊昇龍（26）、大の里（25）に加えて3横綱そろい踏みとなるわけだが、この三力士、見事なまでに“三すくみ”なのだ。

豊昇龍は大の里を8勝1敗（不戦勝除く）とカモにしている。大手紙記者いわく、

「易々とまわしを取ると、景気よく投げを打つ。意固地になっているのか、大の里に工夫が見られず、毎度土俵に転がされています」

安青錦

もっとも、安青錦には0勝4敗と形無しだ。

「横綱が下位力士に一度も勝てないなんて聞いたことないですよね。それだけ安青錦がすごいということなんでしょうけど。安青錦が得意とする低い姿勢を許してしまい、注文通りにやられてしまいます」

そんな安青錦も大の里には0勝4敗と歯が立たない。

「安青錦は大柄の力士を不得手にしていて、大の里もその一人。立ち合いでぶつかり負けて、組ませてもらえず、そのまま土俵際に飛ばされるパターンです」

ジャンケン状態

どの取組も、数字だけでなく、内容が一方的だというのである。ゆえに、この三力士については“ジャンケン状態”がしばらく続きそうなのだとか。

ということは、いずれこんなシーンが見られるかもしれない。

「三人で優勝決定戦になった場合、ともえ戦で連勝しない限り優勝と認められません。まず豊昇龍が大の里に勝って、安青錦が豊昇龍に勝つと、今度は大の里が安青錦に勝って……と、いつまでも決着がつかないなんてことが起こるかも」

好角家からすればぜひとも見てみたい珍光景に違いないが、本人たちはまっぴら御免だろう。

「週刊新潮」2026年2月5日号 掲載