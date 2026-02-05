岡田紗佳“投資目的”で68万円のネックレス購入→1年後の価格を赤裸々告白
4日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（毎週水曜 深2：17）では、かわいいエプロン姿の森香澄、岡田紗佳、おひなさまこと長浜広奈の3人で料理企画にチャレンジした。
【番組カット】おたまを持って…かわいいエプロン姿の森香澄
森は髪をまとめたレアな姿。17歳の長浜と、ひとまわりの年齢差に驚く森が「私、料理はあんまり得意じゃない」と話すと、「私、ペヤングとかを作ります」と長浜。「私はする。飲み会する時に、大体私がずっとキッチンに立っている。森さんはやっぱり、料理できれば完璧なの」と岡田。「欠陥を補ってくれる（企画）」と森が笑った。
今回3人で協力して作るのは“煮込みハンバーグ”。誰でもおいしく作れるレシピを番組が用意。「絶対にレシピ通りに作る」という厳しいルールがある。まずは「玉ねぎ1つを涙が出るほど笑った出来事を話しながらみじん切りにする」というレシピ。包丁を触ったことがない長浜が、あるオチがない話をして…。結局、料理上手の岡田が引き取って、玉ねぎのみじん切りは無事完了した。
続いてのレシピは「玉ねぎを炒めながら、胸キュンしたセリフで甘みを引き出していく」。冷蔵庫にバターを取りに行った森が「冷蔵庫のドアを開けたら、本音をこっそり言って」と書かれたメモを発見。森は、タイプが正反対の岡田と長浜を見て「この2人大丈夫かな…今日で共演NGになりませんように」と本音をこぼす。長浜はおもむろに「ひなちゃん、かわいい」と胸キュンセリフを放ち、2人を驚かす。
続いては「ひき肉と調味料を憎しみのこもった顔でよくこねる」レシピ。森が、肉をこねながら「切り抜きだけで判断するな！せめて全編前後で見ろ！それも編集されたものなんだからさ」と本音をぶつけると、長浜は「…かっこいいな」とつぶやき「苦手な方のこと思い出します」と、怖かわいい顔で肉をこねこね。
続いて「タネを小判型にしながら最近のお金事情について話してもらう」レシピでは、長浜が「（前は）あんまり稼げてなかったんですよね、バイトのシフトを入れないから。芸能活動を始めたら、すごいお金を稼いでしまったんですよ！結構稼いでしまって。ケチで本当に何も使わないんです」と、現役高校生のお金事情を暴露。岡田は「1年前くらいにネックレスを買って、68万円。でもそれが1年経って今100万円弱になりました。投資目的で結構買うんです。こないだ生命保険とかも入ったから」と現実的な話。森は「私も投資です。元々会社員だったじゃないですか。そんなに稼いでなくて。今ありがたいことにちょっと稼がせてもらってますけど、マジで今だけかもしれないと思ってきて」と話す。
すると岡田から「ちなみに何倍くらいになりましたかね?」とつっこんだ質問。森は「元が低すぎる。低すぎるっていうのもちょっとあれだけど」と返すと「おっとテレ東の批判か〜？」と岡田。「世の中が思っているよりは本当にもらってない。何倍かは言えないけど、10倍は超えましたよ」とさらっと答える森。「何買ってるんですか？普段」と長浜に聞かれた森は「本当に私、物欲がなくて。コスメと美容。でも結構いってます、多分月に10サロンも行ってる！自己投資！」と驚愕の事実を話していた。
【番組カット】おたまを持って…かわいいエプロン姿の森香澄
森は髪をまとめたレアな姿。17歳の長浜と、ひとまわりの年齢差に驚く森が「私、料理はあんまり得意じゃない」と話すと、「私、ペヤングとかを作ります」と長浜。「私はする。飲み会する時に、大体私がずっとキッチンに立っている。森さんはやっぱり、料理できれば完璧なの」と岡田。「欠陥を補ってくれる（企画）」と森が笑った。
続いてのレシピは「玉ねぎを炒めながら、胸キュンしたセリフで甘みを引き出していく」。冷蔵庫にバターを取りに行った森が「冷蔵庫のドアを開けたら、本音をこっそり言って」と書かれたメモを発見。森は、タイプが正反対の岡田と長浜を見て「この2人大丈夫かな…今日で共演NGになりませんように」と本音をこぼす。長浜はおもむろに「ひなちゃん、かわいい」と胸キュンセリフを放ち、2人を驚かす。
続いては「ひき肉と調味料を憎しみのこもった顔でよくこねる」レシピ。森が、肉をこねながら「切り抜きだけで判断するな！せめて全編前後で見ろ！それも編集されたものなんだからさ」と本音をぶつけると、長浜は「…かっこいいな」とつぶやき「苦手な方のこと思い出します」と、怖かわいい顔で肉をこねこね。
続いて「タネを小判型にしながら最近のお金事情について話してもらう」レシピでは、長浜が「（前は）あんまり稼げてなかったんですよね、バイトのシフトを入れないから。芸能活動を始めたら、すごいお金を稼いでしまったんですよ！結構稼いでしまって。ケチで本当に何も使わないんです」と、現役高校生のお金事情を暴露。岡田は「1年前くらいにネックレスを買って、68万円。でもそれが1年経って今100万円弱になりました。投資目的で結構買うんです。こないだ生命保険とかも入ったから」と現実的な話。森は「私も投資です。元々会社員だったじゃないですか。そんなに稼いでなくて。今ありがたいことにちょっと稼がせてもらってますけど、マジで今だけかもしれないと思ってきて」と話す。
すると岡田から「ちなみに何倍くらいになりましたかね?」とつっこんだ質問。森は「元が低すぎる。低すぎるっていうのもちょっとあれだけど」と返すと「おっとテレ東の批判か〜？」と岡田。「世の中が思っているよりは本当にもらってない。何倍かは言えないけど、10倍は超えましたよ」とさらっと答える森。「何買ってるんですか？普段」と長浜に聞かれた森は「本当に私、物欲がなくて。コスメと美容。でも結構いってます、多分月に10サロンも行ってる！自己投資！」と驚愕の事実を話していた。