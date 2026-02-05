料理愛好家の平野レミ（78）が5日までにX（旧ツイッター）を更新。長男でロックバンドTRICERATOPS（無期限活動停止中）のボーカル・ギター和田唱（50）とテレビ初共演を果たした思いをつづった。

平野は「なんとTV初共演」と、長男とともにテレビ朝日系「徹子の部屋」の収録に臨んだことを報告し、黒柳徹子をまじえてスタジオで撮影した親子ショットも公開。「は〜い！私たち親子でした笑。まだまだ知らない人がいるみたいね。だって唱に言っちゃダメだと言われ続けて数十年、ようやくお許しがでましたぁ笑」とぶっちゃけ、「夫の和田さんが作った歌も唱のギターで歌うわよ〜明日（2／5）13時〜『徹子の部屋』見てね〜」と告知した。

和田も自身のXを更新し、母の投稿に「大袈裟な（笑）」とツッコミを入れつつ、「皆様、正確には言っちゃダメと言っていたのは20代までですので念のため」と補足説明。「僕も親の影なしで自分の曲やバンドを見てもらう事に必死だったんでしょう」と当時の心境を振り返り、「ともあれ！TVではもちろん初共演、しかも徹子の部屋。50歳になった自分が50周年を迎えた偉大な番組に母と呼んで頂けた事、感謝します」とつづった。