ファミリーマートは、キャンペーン「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」を2月10日から全国のファミリーマート約16,400店にて開催する。

同社が継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として開催される本キャンペーンは2月22日の“ねこの日”に合わせて実施されるもの。ねこモチーフのデザート・パン・お菓子や日用品などのオリジナル商品17種類が発売される。

※商品によって発売日・発売地域・価格が異なる。

今年で4回目！ 毎年過去最高売上を更新する人気企画「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」

ファミリーマートでは、ねこ関連市場の拡大やペットへの家計支出の伸長、2月22日の「ねこの日」を起点とした“ネコノミクス”の盛り上がりを背景に、ねこモチーフのオリジナル商品を展開。2022年2月22日の「スーパーねこの日」をきっかけに実験的な取り組みとしてスタートし、2023年2月からは「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」として本格展開している。

4回目となる今年は「肉球」や「しっぽ」など、ねこの魅力を細部まで表現した商品に加え、ねこをモチーフにしたオリジナルパッケージが多数用意される。「ハイチュウ」や「忍者めし鋼」といった商品との初コラボレーション商品などもラインナップされる。

「mofusand」とのコラボレーション商品や、ヤマト運輸とコラボレーションした商品が今年も登場。肉球やしっぽ、ねこの表情を表現した仕様となっており、肉球をモチーフにした「肉球タルト」などの新商品も発売される。他にも、猫専門イラストレーター「Coony（クーニー）」氏描き下ろしパッケージの商品も展開される。

また、期間中ファミペイを提示して対象商品を購入するとスタンプが貯まり、「mofusand」オリジナルの景品などが抽選でもらえるキャンペーンも実施される。

「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」販売商品 イメージ

□「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」キャンペーンページ

商品詳細

「mofusand」監修商品

「肉球タルト（いちご&チョコ）」※数量限定

価格：248円

発売日：2月10日※沖縄県では2月13日 発売

発売地域：全国

にゃんこの肉球をイメージしたいちごムースをトッピングしたタルト。タルト台の中には、なめらかなチョコカスタードが入っている。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全3種類が用意されている。

「mofusand わっふれ～む」※数量限定

価格：250円

発売日：2月10日

発売地域：全国

もちもち生地の四角いワッフルの中にカスタード味のクリームが入っている。焼印は全10種類、オリジナルシールが1枚入（全12種類ランダム）。12種類のうち1種類は、ファミリーマートオリジナル描き下ろしデザインが入っている。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類。

「mofusand シリアルボウル&白桃ゼリー」※数量限定

価格：960円

発売日：2月10日10時～

発売地域全国

「かいじゅうにゃん」と「子猫」デザインのシリアルボウル付き白桃ゼリー。シリアルボウルのデザインは2種類が用意されている。

「ふたごのねこまんじゅう きゃにゃめるあん（2個入）」※数量限定

価格：195円

発売日：2月10日

発売地域：全国（北海道、沖縄県を除く）

2種類のにゃんこのかわいい顔をかたどったおまんじゅうで、中身の餡はキャラメル味の「きゃにゃめるあん」。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類が用意されている。

「肉球印のもち入りどら焼き こしあん」※数量限定

価格：211円

発売日：2月10日

発売地域：全国

ふんわりとした生地で、北海道産小豆を使用したこしあんと求肥もちを挟んだどら焼き。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類となっている。

「肉球すいーとぽてと」※数量限定

価格：198円

発売日：2月10日

発売地域：全国

かわいい肉球型のすいーとぽてと。やさしい芋の甘さを味わえる。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類。

「にゃんこのクッキー キャニャメルミルク味」※数量限定

価格：145円

発売日：2月10日

発売地域：全国

かわいいにゃんこの顔型クッキーで、フランス産発酵バター入りのミルククッキーとキャラメルクッキーとの組み合わせ。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類が用意されている。

「にゃんチパック（にゃあん&ホイップ）」

価格：178円

発売日：2月10日

発売地域：全国（沖縄県を除く）

肉球の焼き印を入れたパンにつぶあんとホイップをサンドしたランチパック。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類が用意されている。

「しっぽみたいなキャラメルクリームサンド」

価格：178円

発売日：2月10日

発売地域：全国（北海道を除く）

ミルク風味の生地とキャラメル風味の生地でしましま模様のしっぽに見立てたパンに、キャラメルクリームをサンドしたちぎって食べやすいパン。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類が用意されている。

※沖縄県では仕様と価格が異なる。

「ハッピーニャーン」※数量限定

価格：186円

発売日：2月10日

発売地域：全国

とまらにゃい「コーンポタージュ」味のしあわせにゃハート型のハッピーターン。パッケージはつながるデザインで全4種類が用意されている。

「ラムねこハイチュウ」※数量限定

価格：257円

発売日：2月10日

発売地域：全国

ラムネ入りのハイチュウで、「mofusand」とコラボレーションしたパッケージデザインは3種類。

「ニャン者めし鋼 ピーチ味」※数量限定

価格：183円

発売日：2月10日

発売地域：全国

「mofusand」×忍者めし鋼コラボ商品。にゃんこ型と肉球型の2種アソートのピーチ味グミで、パッケージデザインは全2種類が用意されている。

「午後の紅茶 おいしい無糖」※数量限定

価格：170円

発売日：2月10日

発売地域：全国

紅茶のシャンパンと称されるダージリン茶葉を20%ブレンドした香り豊かですっきりおいしい無糖のアイスティー。パッケージは「mofusand」とコラボレーションしたデザインで、全2種類が用意されている。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品については、税込価格は消費税8%にて表示しております。

※一部の地域及び店舗では取り扱いのない商品がございます。

※沖縄県では、一部商品の発売日・価格が異なります。

「猫専門イラストレーターCoony（クーニー）」氏監修商品

「にゃんともおいしい くろねこテリーヌ ショコラ」※数量限定

価格：248円

発売日：2月10日

発売地域：全国

「にゃんともおいしい」シリーズ初の濃厚なショコラテリーヌ。猫専門イラストレーターCoony（クーニー）氏による、くろねこが描かれたパッケージデザインで、全4種類が用意されている。

「Coonyねこねこサコッシュ&ブラウニーセット」※数量限定

価格：2,220円

発売日：2月10日

発売地域：全国のファミリーマート5,923店

猫専門イラストレーターCoony（クーニー）氏描き下ろしデザインのオリジナルサコッシュと焼菓子を詰め合わせた商品。

「Coonyねこティッシュ 220組」

価格：368円

発売日：2月10日

発売地域：全国

ピュアパルプ100%で上質なにゃ～トティッシュ。デザインは猫専門イラストレーターCoony（クーニー）氏が手がけている。

ヤマト運輸 コラボレーション商品

「クロネコのオムレット」※数量限定

価格：298円

発売日：2月10日※沖縄県では2月13日 発売

発売地域：全国

ふんわりココアオムレット生地でココアクランチ入りのクリームを包み、ヤマトグループ公式キャラクター「クロネコ・シロネコ」の紙ピック1枚とクロネコをイメージしたネコ型のビスケットをトッピング。紙ピック、パッケージともにデザインは全3種類が用意されている。

「mofusand」デザインのホットスナック袋が登場。今年は中華まん袋もにゃんこデザインに！

展開開始日：2月14日～順次

実施地域：全国 ※中華まん袋のみ沖縄県を除く

キャンペーン期間中、ファミリーマート定番のホットスナック袋（ファミチキ袋）と中華まん袋が数量限定で登場する。ファミチキ袋は全5種類、中華まん袋は全3種類のパッケージデザイン。

「mofusand」デザインのホットスナック袋

「mofusand」デザインの中華まん袋

※店舗によって開始日は異なります。

※袋のデザインをお選びいただくことはできません。

※数量限定のため、各店舗なくなり次第終了となります。

※店舗により取り扱いのない場合がございます。

ファミリーマート限定「mofusand」オリジナルグッズなどが合計222名に当たる「ファミペイ」スタンプ企画開催！

キャンペーン期間：2月10日～2月23日

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると「mofusand 2026コラボ 描き下ろし マルシェバッグ」やファミマポイント222円相当が当たる「ファミペイ」スタンプ企画が開催される。応募期間は2月10日から2月27日まで。

【対象商品】

ファミリ～にゃ～ト大作戦の「mofusand」コラボ全13種類。以下のショーカードがついた商品が対象商品となる。

「mofusand 2026コラボ 描き下ろし マルシェバッグ」（22名）

「222円分ファミマポイント」（200名）

対象のアイスを2個同時に買うと「mofusand」オリジナルアクリルチャームが1個もらえる！

キャンペーン期間：2月10日10時～2月23日※景品が無くなり次第終了

期間中、対象のアイスを2個購入ごとに、ファミリーマート限定デザインの「mofusand」オリジナルアクリルチャームが1個もらえるキャンペーンが実施される。

以下のショーカードがついたアイスが対象商品となる。

ファミマオンラインにて“ふく（福）”と“癒し”を詰め込んだ「HAPPY BOX」登場！

【「mofusand」オリジナルアクリルチャーム】

雑貨ブランドHAPiNS（REXT）が展開するオリジナルキャラクター「ふくふくにゃんこ」と、ファミペイ公式キャラクター「ファミッペ」が初めてコラボレーションした福袋「HAPPY BOX（ファミッペとふくふくにゃんこ）」がファミマオンラインにて発売される。

ファミッペが三毛猫「ミケランジェロ」の着ぐるみをまとった、もちもち触り心地のミニ抱きぐるみをはじめ、日常に癒しを届ける限定グッズの詰め合わせとなっている。

「HAPPY BOX（ファミッペとふくふくにゃんこ）」

価格：3,850円

予約期間：2月10日10時～2月23日23時59分

受取期間：6月19日～7月2日

※お渡し期間は変更となる場合がございます。

【内容】

・ミニ抱きぐるみ（全長約40cm）

・もこもこマット（約55cm）

・クリアファイル（A4サイズ）

・めじるしチャーム（約5.4cm×4.3cm）

・HAPiNS公式オンラインショップ限定クーポン（500円割引）

余ったペットフードで“ねこへ恩返し”「ファミリ～にゃ～ト ペットフードドライブ」を今年も実施

ファミリーマートは、「ねこの日」をいつも癒してもらっているねこへ恩返しする日と考え、地域猫活動（保護猫活動を含む）への支援強化の観点から、昨年2025年より、2月22日の「ねこの日」に合わせて、「ペットフードドライブ」を設置した。本企画は、家庭で眠っている未開封のペットフードをファミリーマート店舗に持ち寄り、保護猫などの食事支援に役立てるという取り組み。昨年は、全国から合計「2,948匹のねこの1日分」に相当するペットフードが集まり、保護活動を実施している団体に保護猫たちへのごはんとして活用された。

今年2026年は店舗を拡大し「ペットフードドライブボックス」を全国のねこにまつわる9店舗に設置。ペットフードは、昨年に引き続き、公益財団法人 日本動物愛護協会に寄贈される。

【実施期間】

設置期間：2月10日～3月2日

回収・寄贈：3月中旬

【実施店舗】

・福島黒岩店（福島県）

・川口猫橋店（埼玉県）

・入間扇町屋店(埼玉県)/入間市役所との連携により実現

・ムスブ田町店（東京都）

・渋谷キャットストリート店（東京都）

・千種猫洞通店（愛知県）

・猫屋町店（広島県）

・和歌山福島店(和歌山県)

・新宮湊店(福岡県)

キャンペーン商品の売上の一部が、公益財団法人 日本動物愛護協会に寄付される。

【売上寄付の対象商品】

「ファミニャルBakery」/「ファミニャルSweets」が対象

・肉球タルト（いちご＆チョコ）

・クロネコのオムレット

・肉球印のもち入りどら焼き こしあん

・肉球すいーとぽてと

・にゃんこのクッキー キャニャメルミルク味

・しっぽみたいなキャラメルクリームサンド

・にゃんチパック （にゃあん＆ホイップ）

※パッケージにある以下のマークが目印。

□「公益財団法人 日本動物愛護協会」のページ

【担当者の想い】

昨年、「ねこの日」に合わせた新たな試みとしてスタートしたペットフードドライブ。「いつも癒しをくれるねこたちへ恩返しをしたい」という私たちの想いに、想像を超える多くのお客様が共鳴してくださいました。

地域の保護団体様からは「命を繋ぐ大切な支援になった」、加盟店からも「お客様と一緒に地域貢献ができて嬉しい」という温かい声を多数いただいています。

この一歩が、お客様、加盟店、そして保護を必要とする動物たちの笑顔に繋がる確かな手応えを感じ、今年は実施店舗を拡大することを決意しました。

ファミリーマートから始まる支援が、一匹でも多くのねこたちの幸せな未来へと繋がることを願っています。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

(C)mofusand

(C)ヤマトホールディングス・電通・坂崎千春