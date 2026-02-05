ホーチキが大幅反発、１株から３株への株式分割と第３四半期２３％営業増益を好感

ホーチキ<6745.T>が大幅反発し上場来高値を更新している。４日の取引終了後に、３月３１日を基準日として１株を３株に株式分割すると発表しており、これを好感した買いが入っている。投資単位当たりの金額を引き下げることでより投資しやすい環境を整え、株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図る。



同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算は、売上高７５８億１２００万円（前年同期比４．９％増）、営業利益７８億７７００万円（同２２．７％増）、純利益５６億６６００万円（同１５．８％増）だった。



国内でリニューアルや保守などのストックビジネスが順調に進捗したほか、海外ではアジア・パシフィック地域における販売が好調に推移した。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高１００９億円（前期比横ばい）、営業利益１００億円（同４．７％増）、純利益７２億円（同５．９％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS