「抗がん剤の副作用が出にくい人の特徴」はご存じですか？医師が徹底解説！

抗がん剤の副作用とは？Medical DOC監修医が抗がん剤の副作用が出にくい人の特徴を解説します。

※この記事はMedical DOCにて『「抗がん剤の副作用」となる症状・出にくい人の特徴はご存知ですか？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

横田 小百合（医師）

「抗がん剤」とは？

旭川医科大学医学部卒業。都内の大学病院・がんセンターにてがん治療と緩和ケア診療に従事。現在はがん専門病院にて緩和ケア診療を行っている。保有資格：医師、がん治療認定医、総合内科専門医、日本緩和医療学会認定医

抗がん剤は、がん細胞の増殖・進行を防いで死滅に導くための薬剤です。抗がん剤を使用した治療は化学療法とも呼ばれ、外科手術・放射線治療と並ぶがんの主な治療法のひとつです。また、がん治療はこれらの治療を組み合わせることが多いです。

抗がん剤のみで完治を目指す場合もありますが、手術前に病巣を小さくする目的で抗がん剤を使用したり、術後の転移・再発を防ぐ目的で抗がん剤を使用したりするなど、補助的な役割で用いられることも多くあります。

抗がん剤を投与すると副作用が現れる原因

抗がん剤を使用すると、さまざまな副作用を伴います。中には生命に関わるほど危険な副作用が現れることもあります。抗がん剤にはがん細胞の分裂・増殖を直接阻害するという強力な働きがありますが、体内の正常な細胞にも作用してダメージを与えてしまうことでこのような副作用が発生します。

がん細胞は分裂・増殖が盛んであることが特徴ですが、抗がん剤はそのような細胞を破壊するべく作用します。そのため、毛髪、口腔粘膜、消化管粘膜、骨髄などの分裂・増殖が盛んな正常細胞が特にダメージを受けてしまいます。

抗がん剤の副作用の多くは苦痛を伴う症状であり、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。副作用のせいで抗がん剤による治療を中止・終了せざるをえなくなる場合もあります。

抗がん剤の副作用が出にくい人の特徴

抗がん剤の副作用について詳しく解説しましたが、副作用の出現頻度・程度・時期には大きな個人差があります。そこは体質・基礎疾患の有無・薬剤への感受性など、多岐にわたる要素が複雑に絡み合っているため、抗がん剤投与前に自分はどのくらい副作用が現れるのか正確に把握することはできません。

ここでは、抗がん剤の副作用が出にくい人の特徴について一つご紹介します。

肝機能や腎機能が正常

薬の代謝・排泄は、肝臓や腎臓が深く関与しています。抗がん剤は正常細胞にも影響をきたす強い薬だと前述しましたが、肝臓や腎臓へのダメージも大きく、副作用として肝機能障害や腎機能障害を引き起こすことが多くあります。

そのため、肝臓や腎臓に元々障害がある方は抗がん剤投与によりそれが悪化してしまう可能性があります。もともと肝臓・腎臓が正常な方は余力があるため肝機能障害や腎機能障害が軽度で済む可能性があるとも考えられます。治療中は定期的に血液検査を行い副作用が出現していないか確認することになります。市販のサプリで肝機能や腎機能が悪くなることもあるので、サプリの使用も主治医に相談しましょう。

「抗がん剤の副作用」についてよくある質問

ここまで抗がん剤の副作用を紹介しました。ここでは「抗がん剤の副作用」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

抗がん剤の副作用は投与から何日目がピークでしょうか？

横田 小百合 医師

抗がん剤の副作用のピークは、投与された抗がん剤の種類によって異なります。一般的には、投与後すぐに起こる急性の副作用と、時間が経過してから起こる遅発性の副作用があります。急性の副作用は投与後数時間から1日以内に強く現れることが多く、遅発性の副作用は数日から数週間後を目安に現れてきます。患者さんの体調や、抗がん剤の組み合わせによっても変わります。主治医へ自分に発症する可能性がある副作用とそのタイミングについて尋ねていただくと良いでしょう。

抗がん剤の副作用はいつからいつまで続きますか？

横田 小百合 医師

抗がん剤の副作用の継続期間は、使用される薬剤や治療のスケジュール、副作用の種類によって異なります。例えば脱毛であれば、抗がん剤を投与してからおよそ２～３週間後に髪の毛が抜け始めます。そして、抗がん剤を終了してから約3～6か月後から髪の毛がまた生え始めると言われています。しびれなどは抗がん剤をやめた後も、半年から年単位で持続します。

抗がん剤の副作用がないと、病気に効果がないということでしょうか？

横田 小百合 医師

副作用の有無と抗がん剤の効果があるかどうかは別問題です。効果があっても副作用が起こらずに済む方もいれば、効果がないにも関わらず副作用が強く出てしまうケースもしばしばあります。薬の量を減らすなどして効果と副作用のバランスを取りながら続けていくこともできます。

編集部まとめ

抗がん剤治療は多かれ少なかれ副作用が必ず現れます。しかし、抗がん剤治療はがんを治すための非常に重要な治療であり、副作用についての十分な知識と理解は治療を受ける上でとても大切です。副作用がつらい時は無理せずに医師や周囲に相談し、解決策を一緒に考えましょう。

関連する症状

吐き気嘔吐

下痢

脱毛

口内炎鼻血

皮下出血

歯茎の出血

めまい

息切れ

発熱

手足のしびれ

手足の痛み

歩行困難

抗がん剤治療中に起こる上記のような症状は、抗がん剤の副作用である可能性があります。症状が強い場合は、早めに主治医に報告し、治療計画を相談しましょう。

