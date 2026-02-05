「もがきながら、悩みながらやっている」首位撃破に貢献！英２部“日本人対決”に勝利した24歳アタッカーが打ち明けた自身の“現在地” 昨年の日本代表初招集は「刺激になった」【現地発】
１月11日のFAカップのウェストハム戦で右脚の肉離れを負い、以降戦列を離れていたQPRの斉藤光毅が、31日にホームで行われたャンピオンシップ（イングランド２部）コベントリー戦で復帰した。
ピッチに送り込まれたのは同点に追いついた直後の71分。リーグ首位を走る難敵を相手に押せ押せムードとなる中、勝ち越し点が欲しい場面でジュリアン・ステファン監督が期待を寄せたのが日本代表ウインガーだった。そして、その指揮官の願いに応えるがごとく、その２分後、ゴールに絡むプレーを見せる。
敵陣左サイドの高い位置でコベントリーの右MF坂元達裕が不用意にボールをロスト。拾った斉藤はすかさずドリブルで前進し、間髪入れずにスルーパスを送る。走りこんだハービー・ヴェイルが鋭い折り返しを中央へ入れると、GKカール・ラッシュワースは弾くのが精いっぱい。こぼれ球を、中盤に飛び込んだニコラス・マドセンが豪快にゴールに蹴りこんだ。
試合後の斉藤はほかの控え選手ともにウォームダウンを行なったのち、取材に応じた。怪我から戻って最初の試合。出場時間が短かったこともあり、自身のコンディションについては「今日だけでは分からないですね」と苦笑いを浮かべ、「（怪我は）肉離れで、そんなに重くはなかったです。２、３週（で復帰可能）と言われてたので、ちょうど予定通り戻ってこれて、これからもっとコンディション上げていきたいなと思ってます」と続けた。
西ロンドンで迎えた２年目のシーズン。2024年夏、レンタル移籍でチャンピオンシップ（２部リーグ）のQPRへ加入した斉藤は、昨季終了後に一度はレンタル元のベルギーのロンメルへ復帰。しかし８月25日に完全移籍で再びQPRの一員となり、同30日のリーグ戦では途中出場から今季初ゴールをマークした。
その後は左ウイングを主戦場に、ここまで公式戦23試合に出場（うち先発16試合）。２得点２アシストを記録しているものの、本人は現状にまるで満足していない。
「まだ自分の力を発揮しきれてない部分は結構ある感じ。色々もがきながら、悩みながらやってるつもりなんですけど。もうちょっと自分の立場を作って、本当に自分が満足できるようなプレーをしたいなと思ってるんですけど...。自他ともに、満足できるようなプレーをしたいなと思ってて、そのためにはもっと（実力を）示す必要があるし、結果も残さなきゃいけないと思うので、本当頑張んなきゃなと思います」
斉藤自身が厳しい自己評価を下す一方で、昨夏からチームの指揮を執るジュリアン・ステファン監督の信頼は厚い。昨年10月、地元メディアのインタビューで同監督は、次のように評価している。
「コウキはクリエイティブでとても良い選手だ。ドリブルからラストパスを出して、好機をつくり出してくれる。ボックス内での動きやフィニッシュワークはまだ改善できるはずだ」
フランスの名門レンヌとストラスブールを率いた実績を持つフランス人監督について、斉藤は「自分にとってやりやすい監督」と語る。レンヌとストラスブール時代はよりポゼッション志向が強かったが、QPRではパスサッカーをベースにしながらも、チームの実力に合わせてより縦への展開を速めている印象だ。このスタイルが斉藤の特長を引き出している。
「攻撃的なチームという感じです。自分を使ってくれているので、もっと自分を示して勝利に貢献したい。より活躍すれば監督からも信頼を得られると思うし、彼の率いるQPRというチームの価値も上がるので、しっかりやっていきたいです」
「去年はすごく繋ごうとしていたけど、今の監督とはちょっと違いました。去年と今年では全然違うチームになっていると思います。チャンピオンシップで全部繋ごうとするのは、やっぱりすごく難しい。その中でも、うまさがあるチームは本当にすごいですし、自分たちもそういうことやりたい」
