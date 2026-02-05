「日本の天才」日本を騒然とさせた驚きの“公式発表”に中国も仰天！「羨ましい」「スーパーで買い物するかのように…」
ブンデスリーガ１部のアウクスブルクは現地２月３日、セレッソ大阪のU-18チームに所属していた小野田亮汰の獲得を発表した。2030年までの長期契約だ。
この18歳のFWはアウクスブルクのトライアルトレーニングに１週間参加。U-23チームの親善試合で４ゴールを奪うなどアピールし、晴れて契約を勝ち取った。
日本サッカー界を騒然とさせたこの驚きのニュースに、中国のメディアも反応。『捜狐』は『アウクスブルクが、日本の天才ストライカー、小野田と2030年までの契約を締結だ』と題した記事を掲載し、「アウクスブルクがエキサイティングなニュースを発表した」と報じた。
「18歳の日本人ストライカー、小野田亮汰との正式契約だ。この若手の加入は、チームに新たな活力をもたらすだけでなく、ブンデスリーガがアジアの才能に引き続き注目し、重視していく姿勢を示すものでもある」
記事は「小野田はセレッソ大阪のユースアカデミーでプレーし、類まれな才能とポテンシャルを発揮していた。今回の移籍は、彼の個人的な能力が認められただけでなく、彼の無限の可能性への大胆な賭けでもある。ブンデスリーガのピッチで輝く日本の新星に期待しよう」と続けた。
また、中国メディア『直播吧』もこのニュースを報道。コメント欄には「羨ましい」「日本の選手にとって、５大リーグに行くのは、下の階のスーパーマーケットに行くのと同じくらい簡単だ」「日本人選手が海外でプレーしていることはもはやニュースではなくなった」との声が寄せられた。
驚きの正式契約が中国でも反響を呼んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
