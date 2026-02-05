怒りのスト決行！C・ロナウドはどこへ進む？ 日韓W杯英戦士の元同僚が推測「３度目のマンU加入はない」「重要なのはW杯」
サウジアラビアのアル・ナスルに所属するクリスティアーノ・ロナウドが、極めて異例のストライキ突入中だ。
２月５日に41歳となったポルトガル代表の英雄は、２日のアル・リヤド戦でメンバー外に。これは、怪我や監督の判断ではなく、ボイコットだったと各国メディアが一斉に報じた。
英紙『Mirror』によれば、C・ロナウドはサウジの公共投資基金が運営する他の３クラブよりも、アル・ナスルの補強が進んでいない点に激怒。さらに、2022年にバロンドールを手にした名手カリム・ベンゼマが、ライバルのアル・ヒラルに加入する点も気に食わないようだ。
ストライキの長期化、アル・ナスル退団が取り沙汰されるなか、かつてマンチェスター・ユナイテッドでC・ロナウドと共闘したウェズ・ブラウン氏が、『BettingLounge』のインタビューで去就を推測。少なくともユナイテッド再復帰はないと語った。
「クリスティアーノ・ロナウドがマンチェスター・ユナイテッドに３度目の加入？ ノーだ。その可能性は考えにくい。MLS移籍ならあり得るか？ あるかもね。もしくはポルトガルに戻ってプレーするかもしれない。彼にはまだ多くの選択肢があるはずだ」
イングランド代表として日韓W杯メンバーに名を連ねたブラウン氏は、「重要なのは彼がまだワールドカップ出場を望んでいることだ。そのためにはプレーを続け、体調を維持しなければならない」と説明。「ロナウドのストライキは皆にとって衝撃だが、正直解決すると思う。今後の展開を見守るしかない」と締め括った。
夏に北中米W杯が開催される。自身６度目のW杯であり、最後と公言する同大会にベストコンディションで臨むために――背番号７は一体どんな決断を下すのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】世界有数のスーパーカーがずらり！ Ｃ・ロナウドの「愛車コレクション」を一挙公開！
２月５日に41歳となったポルトガル代表の英雄は、２日のアル・リヤド戦でメンバー外に。これは、怪我や監督の判断ではなく、ボイコットだったと各国メディアが一斉に報じた。
英紙『Mirror』によれば、C・ロナウドはサウジの公共投資基金が運営する他の３クラブよりも、アル・ナスルの補強が進んでいない点に激怒。さらに、2022年にバロンドールを手にした名手カリム・ベンゼマが、ライバルのアル・ヒラルに加入する点も気に食わないようだ。
「クリスティアーノ・ロナウドがマンチェスター・ユナイテッドに３度目の加入？ ノーだ。その可能性は考えにくい。MLS移籍ならあり得るか？ あるかもね。もしくはポルトガルに戻ってプレーするかもしれない。彼にはまだ多くの選択肢があるはずだ」
イングランド代表として日韓W杯メンバーに名を連ねたブラウン氏は、「重要なのは彼がまだワールドカップ出場を望んでいることだ。そのためにはプレーを続け、体調を維持しなければならない」と説明。「ロナウドのストライキは皆にとって衝撃だが、正直解決すると思う。今後の展開を見守るしかない」と締め括った。
夏に北中米W杯が開催される。自身６度目のW杯であり、最後と公言する同大会にベストコンディションで臨むために――背番号７は一体どんな決断を下すのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】世界有数のスーパーカーがずらり！ Ｃ・ロナウドの「愛車コレクション」を一挙公開！