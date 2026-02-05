日向坂46宮地すみれ、20歳最初のソログラビアでイメチェンを報告！「前髪が重たくなりました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46の宮地すみれが『週刊少年チャンピオン』10号（2月5日発売）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。

■洗練されて少し大人になった宮地すみれに注目

1月28にリリースされたシングル「クリフハンガー」の選抜メンバーとして活躍中の宮地すみれが、『週チャン』に2度目の登場。前回よりも洗練されて少し大人になった彼女に注目だ。

本誌には、両面BIGポスターが特別付録として付く他、限定QUOカード200名プレゼント企画も実施される。

メイン写真：(C)秋田書店 (C)Seed ＆ Flower合同会社 (C)Takeo Dec.

■日向坂46宮地すみれ コメント