5日11時現在の日経平均株価は前日比123.88円（-0.23％）安の5万4169.48円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1351、値下がりは215、変わらずは25と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は247.35円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が198.15円、東エレク <8035>が83.23円、ダイキン <6367>が43.95円、フジクラ <5803>が24.07円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を153.22円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が72.80円、アステラス <4503>が41.36円、ＫＤＤＩ <9433>が25.87円、塩野義 <4507>が12.63円と続く。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は医薬品で、以下、小売、空運、陸運と続く。値下がり上位には非鉄金属、機械、精密機器が並んでいる。



※11時0分2秒時点



株探ニュース

