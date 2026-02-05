卓球の「ITTF-ATTUアジアカップ2026」が、4日に中国・海口市で開幕。アジア各国の有力選手が集結する中、まずはグループステージの戦いがスタートした。

日本から出場している選手たちも同日夜に初戦を迎え、それぞれが奮闘を見せている。

■第2戦では中国勢との戦いが続く

今大会は、男女それぞれが4名ずつの8グループに分かれて総当たり戦を行い、各組の上位2名が決勝トーナメントに進出する形式となっている。

女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）、橋本帆乃香（デンソーポラリス）、赤江夏星（日本生命）の4選手がグループステージ初戦で勝利。すでに初戦を終えていた長粼美柚（木下アビエル神奈川）を含め、日本女子は出場全5選手が白星スタートを切った。

男子シングルスでは、張本智和（トヨタ自動車）、戸上隼輔（井村屋グループ）、田中佑汰（金沢ポート）の3選手が初戦を制した。一方、宇田幸矢（協和キリン）は香港選手に逆転で敗れたが、篠塚大登（愛工大）は勝利を挙げている。

男女あわせて10名が出場している日本勢だが、5日には6選手が中国選手との対戦を控えており、グループステージ突破を懸けた重要な一戦が続く。各選手の第2戦にも引き続き注目が集まる。