お笑いコンビ・かまいたちの山内が、相方・濱家のタブーと、それに翻弄されるテレビ業界の苦悩を赤裸々に暴露した。

【映像】濱家のタブー（あらわになった頭皮）

2026年2月4日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、山内健司、濱家隆一（かまいたち）がMCを務め、ゲストにみなみかわ、芝大輔（モグライダー）を迎え、特別企画「濱家の頭皮の取扱説明書を作って各局に送ろう」が実施された。

冒頭、山内は「濱家の頭頂部の状況が、刻一刻と変わっていってまして。今、その取り扱いについて、各局が困ってるらしい」と衝撃の事実を切り出した。山内曰く、スタッフがそこに触れていいのか、腫れ物扱いになってる現状を明かすと、濱家は終始納得がいかない表情を見せていた。

さらに山内は濱家にその自覚がないと指摘。濱家は「何も言われたことないし」と不服そうに振る舞うと、山内は「そのスタンスやから言われへんねん」と一喝。売れていない芸人であれば「いじって終わり」で済む話だが、今やかまいたちはバラエティ界ではスターであるため、スタッフ側からすれば、濱家の薄毛を指摘することは「腫れ物」に触れるような非常に扱いづらい事態になっていると、芝やみなみかわも一緒になって事の重要さを訴えていた。